Irene Cara, la chanteuse de "Fame" et "What a feeling", est décédée

"Remember my name", chantait-elle en 1980. La chanteuse et actrice américaine Irene Cara est décédée en Floride aux États-Unis. C'est sa manager Judith Moose qui l'annonce ce samedi sur Twitter. Irene Cara était notamment connue pour avoir joué dans le film Fame, et pour avoir chanté le titre du même nom.

C'est également elle qui interprétait le titre mondialement connu "What a feeling", de la bande-annonce du film Flashdance.

Dans son communiqué, Judith Moose fait part de sa "profonde tristesse". "Son héritage vivra toujours à travers sa musique et ses films", poursuit-elle. Un mémorial pour ses fans sera mis en place prochainement.