Irez-vous aux "jeudis de Nîmes" ?

Covid 19 oblige, l'organisation de cette 26e édition des "Jeudis de Nîmes" a été complètement revue et corrigée pour éviter les trop gros regroupements : les artisans seront installés le long des boulevards Gambetta, Victor Hugo et Alphonse Daudet, Square de la Bouquerie ainsi que sur le pourtour et le parvis des arènes. Les stands de produits locaux seront eux installés sur l'Esplanade , les bouquinistes sur le boulevard Amiral Courbet.

Les stands d'artistes seront regroupés place Gabriel Péri. Mais il y a seulement 2 scènes : le parvis de la maison carrée et l'esplanade. Ceux qui préferent danser se retrouveront place du chapitre.

Parmi les rendez-vous, il y a notamment des marchés de 18h à 23h : Boulevards Gambetta (Square de la Bouquerie) - Alphonse Daudet - Victor Hugo : Artisans créateurs. Sur l'Esplanade (côté boulevard de la Libération) : Marché de produits locaux (petits pâtés nîmois, vins, charcuteries, biscuits, confiseries...) . Sur le pourtour des Arènes et Parvis (côté statue Nimeño II) : Artisans créateurs. Boulevard Amiral Courbet : Bouquinistes et collectionneurs. Et enfin place Gabriel Péri : Créations artistiques et culturelles