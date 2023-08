Is-sur-Tille : découvrez le championnat de France d'Autocross et de Sprintcar

Le circuit automobile d'Is-sur-Tille accueille 200 pilotes et des milliers de spectateurs, le week-end du 19 et 20 août 2023.

200, c'est le nombre de pilotes réunis à Is-sur-Tille, ce week-end du 19 et 20 août 2023, pour le championnat de France d'Autocross et Sprintcar. En ajoutant les équipes des pilotes et les membres de l'organisation, on approche des 1.500 personnes. Et ce sont aussi des milliers de spectateurs qui sont attendus pendant les deux jours de compétitions.

Plusieurs centaines de spectateurs regardent les courses s'enchainer, malgré la chaleur. © Radio France

Sur la petite colline qui surplombe la pistes, malgré la chaleur caniculaire, ils sont nombreux à assister aux nombreuses courses qui s'enchainent. Carla est avec son père Kevin, ils ont "très chaud, trop chaud même", mais rien n'arrête ces passionnés de sports automobiles : "j'ai mon brumisateur et ma casquette", montre la jeune fille.

Jusqu'à 5.000 personnes attendues

Une chaleur qui touche aussi les pilotes, à l'image de Morgane Cordier, l'un des membres du club d'Is-sur-Tille : "On passe parfois presque 30 minutes à attendre le départ, dans la voiture, sous la taule, habillés de combinaisons ignifugées, et là c'est insupportable. Mais heureusement pendant la course, avec l'adrénaline, on n'y pense plus".

L'organisation du championnat s'attend à une légère baisse de la fréquentation à cause de la canicule. L'année dernière, l'événement avait rassemblé plus de 5.000 personnes.

Programme du dimanche 20 août 2023 :

9h - 11h : suite des manches qualificatives

11h - 11h55 : Demi-finales

12h : Séance de dédicaces

13h30 - 15h30 : Demi-finales (suite)

16h - 18h30 : Finales

Accès spectateurs par le centre d'Is-sur-Tille, suivre le fléchage. Tarif : 10 euros, gratuit pour les moins de 16 ans.