La Côte-Saint-André, France

C'est la dernière étape de ses vacances, avant un retour à Paris pour le Conseil des Ministres de mercredi. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, sera mardi soir à La Côte-Saint-André pour assister au Requiem de Berlioz à 21 heures. Cette visite est avant tout privée, une marque d'amitié de Françoise Nyssen pour Bruno Messina, le directeur du Festival Berlioz. Ça fait des années qu'ils sont amis. Il y a quelques semaines, elle lui a même confié une mission : préparer les célébrations du 150ème anniversaire de la mort du compositeur Berlioz en 2019.

Le Festival Berlioz est ravi de partager avec vous le communiqué de presse du Ministère de la Culture : @Françoise Nyssen confie à Bruno Messina, directeur du Festival, la mission de préparer les célébrations nationales du 150e anniversaire de la mort de Berlioz !

À lire ici : pic.twitter.com/kf9wZzjyRn — Festival Berlioz (@FestivalBerlioz) July 20, 2018

Une visite très symbolique pour le Festival Berlioz

La ministre de la Culture connait aussi le chef d’orchestre de la soirée, François-Xavier Roth, à qui elle a remis la Légion d'honneur en 2017. Mais finalement cette visite privée a pris un peu d'ampleur. La présence de Françoise Nyssen demande notamment quelques règles de sécurité supplémentaires et une organisation avec son cabinet. Et puis c'est la première fois qu'un ministre de la Culture assiste au Festival Berlioz. Le dernier homme d'Etat à avoir officiellement rendu hommage au compositeur, c'était Edouard Herriot, Président du Conseil sous la Troisième République et maire de Lyon, en 1930.

Elle rencontrera des élus locaux lors d'un cocktail

Françoise Nyssen est attendue vers 19 heures au château Louis 11, pour un cocktail en présence de plusieurs élus locaux. Jean-Pierre Barbier, le président du Conseil départemental, et Monique Limon, député La République En Marche, sont notamment invités. "Pour nous, cette visite est une vraie marque de reconnaissance de l'importance que prend le Festival, s'enthousiasme Monique Limon. Je sais qu'elle est très attachée à ce que la musique puisse se jouer partout et pas que dans la capitale." Mais après le cocktail, dès 21 heures, c'est en toute tranquillité que Françoise Nyssen assistera au Requiem.