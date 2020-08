Isère : la 47e Coupe Icare définitivement annulée

Fin juin, la plupart des animations de la Coupe Icare avaient déjà été annulées et les organisateurs avaient prévenu qu'il n'y aurait pas de public cette année. Finalement, l'édition 2020 de la fête du vol libre à Saint-Hilaire-du-Touvet vient d'être purement et simplement annulée.

"Nous avons tout fait pour essayer de maintenir une partie de la manifestation pour les pilotes. Mais la crainte pour la santé des participants, de nos bénévoles et des habitants du village ainsi que des exigences sanitaires de plus en plus lourdes, et la défection de nombreux exposants, nous ont poussé à prendre la décision qui nous parait la plus sage", écrivent les organisateurs de l'événement dans un communiqué.

Ils précisent qu'ils réfléchissent également aux différentes possibilités de présenter la 38e édition des Icares du Cinéma ultérieurement.

La 48e édition de la Coupe Icare aura lieu du 12 au 19 septembre 2021.