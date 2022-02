Isère : La Coupe Icare annonce le programme de sa 49e édition, du 20 au 25 septembre 2022

La Coupe Icare revient en Isère et cette fois, elle compte bien transformer l'essai ! Après deux éditions empêchées ou contrariées en raison de la crise sanitaire, le grand rassemblement de vol à voile, unique en son genre, fera son retour sur les pentes de la Chartreuse en septembre prochain.

Des parapentes, des deltaplanes, tout ce qui vole... et du public ! C'est bien tout ce que l'on souhaite à la Coupe Icare, 49e du nom, qui doit se tenir du 20 au 25 septembre prochain. Entre Lumbin et Saint-Hilaire-du-Touvet : "L’événement aux 90.000 visiteurs espère cette année renouer avec son programme complet pour le grand public et les pratiquants. L’équipe est d’ores-et-déjà à pied d’œuvre pour organiser l’accueil des milliers de curieux venus profiter de ce spectacle unique."

Cette année, l'événement aura un autre défi à relever : celui de s'organiser sans l'aide du funiculaire, dont la gare de départ a été dévastée par les intempéries de la fin d'année. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les communes de Lumbin, Crolles et Plateau-des-Petites-Roches.

Le programme de cette édition 2022

Icare du Cinéma : le festival international du film aérien célébrera cette année sa 40e édition avec de nombreux temps forts tout au long de la semaine.

: le festival international du film aérien célébrera cette année sa 40e édition avec de nombreux temps forts tout au long de la semaine. Icare Test : 2 journées pour tester du matériel de parapente et des instruments de vol et découvrir les innovations.

: 2 journées pour tester du matériel de parapente et des instruments de vol et découvrir les innovations. Icare Folies : des arts de rue et des concerts pour le plaisir des yeux et des oreilles.

: des arts de rue et des concerts pour le plaisir des yeux et des oreilles. Icare Expo : l’incontournable salon international des professionnels des sports aériens, the « place to be » pour les marques et pour les pratiquants.

: l’incontournable salon international des professionnels des sports aériens, the « place to be » pour les marques et pour les pratiquants. Icare Mômes : des animations pédagogiques sur le thème de l’air et du vol, à destination des enfants de tous âges.

: des animations pédagogiques sur le thème de l’air et du vol, à destination des enfants de tous âges. Icarnaval : l’extravagant concours de déguisements volants, qui réunit chaque année des dizaines de milliers de spectateurs.

: l’extravagant concours de déguisements volants, qui réunit chaque année des dizaines de milliers de spectateurs. Icare show : l’incroyable show aérien qui met à l’honneur les sports aériens légers (parapente, deltaplane, paramoteur, ULM, montgolfière, parachutisme, aéromodélisme, cerf-volant, boomerang, fauconnerie, ...).

L'affiche 2022 - Coupe Icare / Valérie Dumas