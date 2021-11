Isère : la neige est là, des stations ouvrent leurs pistes ce mercredi

La neige est tombée en abondance depuis ce week-end, en particulier sur les massifs préalpins. Ainsi Météo-France a relevé 53 centimètres à Villard-de-Lans, dans le Vercors, à 1.000 mètres d'altitude, et 72 centimètres à la station du Col de Porte, en Chartreuse, à 1.320 mètres. Dans le massif de Belledonne, la station de l'Aigleton, à 2.240 mètres d'altitude, a enregistré 81 centimètres. La fraîcheur attendue ce mardi et la météo perturbée des prochains jours devraient permettre à la neige de tenir en moyenne-montagne. On attend déjà de nouveaux flocons mercredi en fin de journée, à partir de 1.400 mètres, puis 1.000 mètres.

On pourra skier aux 7-Laux...

Une situation qui réveille les envies de glisse. Chez les skieurs comme chez les professionnels des stations, motivés plus que jamais après une saison quasi-blanche en 2020-2021. "On était un peu dans les mêmes conditions l'année dernière et puis ça s'est arrêté du jour au lendemain, se souvient Jean-François Genevray, directeur des remontées de la station des 7-Laux, dans le massif de Belledonne. Là on nous a laissé de bons espoirs : c'est-à-dire qu'on sait qu'on sera soumis au pass sanitaire, que ce soit pour les clients à partir de 12 ans, ou les salariés, mais par contre on nous a laissé entendre que les remontées mécaniques des domaines skiables seront ouvertes... donc on va faire du ski cette année. Il ne manquait plus qu'une chose - la matière première - et elle est tombée en abondance. Donc là on n'a pas le droit de se tourner les pouces, on se met en ordre de marche!"

De fait la station de Belledonne, fidèle à sa "tradition" de se tenir prête à ouvrir à la première grosse chute de neige, est sur le pied de guerre depuis ce dimanche. Ce mercredi 1er décembre, elle ouvrira trois pistes (et deux remontées) côté Pipay, avant une ouverture sans doute un peu plus étendue dès le week-end suivant (4-5 décembre). En ce moment l'heure est donc aux derniers préparatifs : damage, balisage et installation des matelas sur les pylônes.

... à Autrans-Méaudre et à Lans-en-Vercors

À Autrans-Méaudre aussi, dans le Vercors, on se prépare à ouvrir le télésiège du Quoi, côté Autrans, dès ce mercredi. Sept ou huit pistes seront desservies assure le directeur de la station. "On a encore plus envie d'ouvrir cette année!" lance Jérôme Brunet. On a vraiment hâte de retrouver notre clientèle." Même mobilisation à Lans-en-Vercors où une partie du domaine alpin sera ouvert ce mercredi.

Le ski nordique aussi

Le ski nordique sera également possible dès ce mercredi à Autrans-Méaudre, notamment sur le site de Gève, et à Lans-en-Vercors (les Allières). La station de Villard-Corrençon ouvrira aussi son espace nordique du Haut Vercors le 1er décembre (les remontées de la station de ski alpin elles tourneront le week-end du 4-5 décembre).