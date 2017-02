Vacances d'hiver : la neige pile à l'heure en Isère pour les parisiens

Alors qu'un redoux avait fait passer quelques sueurs froides dans le dos des responsables de stations la semaine dernière, la neige est tombée dès 800 mètres ce dimanche. Top départ pour les vacances d'hiver!

Passés les quelques ralentissement classiques samedi sur la route, les premiers vacanciers d'hiver ont été accueillis en Isère par un ciel gris, certes, mais par des chutes de neige plutôt bienvenue. La semaine dernière vent du sud, redoux et pluie avaient en effet sérieusement menacé le manteau des stations situées en moyenne montagne. Grâce aux efforts des pisteurs et autre dameurs, Jean-Louis Martinot, directeur de la station Coeur de Chartreuse, expliquait toutefois vendredi "nous essayons d'assurer les liaisons entre les secteurs [...] à ce jour nous arrivons encore à skier sur la partie haute du domaine". Et le directeur du nouveau domaine unifié de Chartreuse d'ajouter "j'espère que la météo va nous être favorable avec les chutes de neige annoncées".

Vœu exaucé puisque dimanche la journée a été grise pour la bonne cause : un joli manteau neigeux s'est déposé sur les hauteurs, descendant jusqu'à 800 mètre environ, permettant à tout le monde de respirer. Les images des webcams en témoigne. C'est un plus pour les stations dotées de canons à neige, pour les autres c'est essentiel. Parce que même si aujourd'hui la préparation des pistes fait que peu de neige suffit à la glisse, c'est mieux et plus "vacances" d'avoir un environnement tout enneigé.

Tôt ce lundi matin Didier Beuque, patron des remontées mécaniques de Villard de Lans (Vercors) confirme : "La neige est là donc on est en train de déclencher les avalanches pour sécuriser le domaine. Les chauffeurs de machine de damage sont à pied d'oeuvre depuis 4 heures et demi du matin. On va proposer un produit sympathique".

Corollaire de ces chutes de neige importantes par contre : le risque d'avalanche est important et la pratique du hors-piste formellement déconseillée dans l'immédiat par les secours en montagne.

La Scia à Saint-Pierre-de-Chartreuse - Saisie écran webcam Office de Tourisme