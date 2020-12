Isère : la Tour-du-Pin propose d'offrir des morceaux de musique à ses habitants de plus de 70 ans

A partir de ce jeudi 17 décembre, il est possible pour tout un chacun de réserver auprès de la mairie de La Tour-du-Pin (Isère) un morceau de musique qui sera joué pendant les fêtes sur le palier ou en bas du balcon d'un proche, à la condition que ce dernier habite la commune et ait plus de 70 ans.

Et pourquoi ne pas offrir un morceau de musique pour les fêtes de fin d'année ? C'est ce que propose gratuitement la mairie de La Tour-du-Pin, pour tout habitant de la commune de plus de 70 ans. Cette initiative vient en complément du colis de gourmandises offert à plus de 800 Turripinois âgés de 70 ans et plus. Ces colis, comme la possibilité de se faire offrir 3-4 minutes de musique, remplacent le traditionnel repas des aînés qui ne peut avoir lieu en raison du contexte sanitaire.

"Nous avons souhaité continuer à accompagner les personnes âgées d'une autre manière et leur offrir un peu de magie de Noël (...) La musique, ça remonte le moral", explique Sameh Belgacem, élue en charge du social et vice-président du CCAS, le centre communal d'actions sociales. Il faut dire que le contexte sanitaire contraint à limiter les contacts et cela peut être encore plus compliqué à vivre en ces périodes de fêtes de fin d'année.

Pour respecter les règles sanitaires, les musiciens se produiront sur le palier de la maison ou en bas du balcon.

Une opération gratuite pour les Turripinois de plus de 70 ans

Pour Sandrine Buthion, coordinatrice des politiques seniors au CCAS, "la musique, c'est festif, ce sont des souvenirs, c'est joyeux. C'est aux proches de choisir un morceau. On a voulu qu'ils soient acteurs de cette attention et ce sera un moment rien que pour la personne."

Concrètement, à compter de ce jeudi 17 décembre, que vous habitiez La Tour-du-Pin, Grenoble, Paris ou New-York, vous pouvez sélectionner une chanson pour qu'elle soit jouée à un proche, qui lui habite forcément La Tour-du-Pin et à plus de 70 ans. C'est gratuit, mais il faut passer commande 48 heures avant la date choisie auprès de la mairie, soit via son site internet ou par téléphone 04.74.83.24.44. L'opération aura lieu les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis, de 14h à 16h, entre le 21 décembre et le 3 janvier.

Plusieurs passionnés de musique, actifs ou à la retraite, ont été recrutés pour l'occasion. Trois musiciens et un chanteur vont proposer une trentaine de titres. Isabelle Fournier, accordéoniste dans un orchestre de musette, est ravie de participer. Elle va enfin pourvoir jouer devant du public, même si c'est un public très, très restreint.

"Distribuer du bonheur, c'est très important. Pour bon nombre de gens, la musique c'est une émotion particulière et l'accordéon pour les plus âgés, c'est du bonheur", souligne-t-elle. Pendant le confinement au printemps, elle s'était produit dans les jardins de certaines maisons de retraite pour la plus grande joie des résidents qui l'écoutaient à la fenêtre de leur chambre.