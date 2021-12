Isère : le centre nautique de La Tour-du-Pin reste fermé au moins jusqu'au 3 janvier

La fermeture de la piscine de La Tour-du-Pin s'avère bien plus longue que prévue. Les nageurs ne peuvent plus y accéder depuis fin octobre à cause d'une bactérie, toujours trop présente. Le centre nautique ne rouvrira pas avant le 3 janvier 2022.