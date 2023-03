Isère : le combat du village de Châtel-en-Trièves inspire un film récompensé au festival de L'Alpe-d'Huez

France Bleu Isère : Pouvez-vous nous raconter l'histoire du combat pour sauver l'école de Châtel-en-Trièves

Fanny Lacroix : Elle démarre il y a quelques années avec une désertification, je pense qu'on peut utiliser le terme. D'abord à Saint-Sébastien parce qu'en fait, il faut bien savoir qu'avant de former Châtel-en-Trièves, il y avait deux communes : Saint-Sébastien et Cordéac. Saint-Sébastien a perdu son école il y a une quarantaine d'années et Cordéac aussi voyait les effectifs de son école, de sa classe unique diminuer, jusqu'à apprendre que l'Éducation Nationale voulait la fermer. Et donc les deux villages ont décidé de se rapprocher, de lancer une commune nouvelle qui a été créée en 2017 pour sauver l'école de Châtel-en-Trièves.

Ce combat a-t-il marqué les habitants ?

Énormément puisque cela a été un combat au-delà de l'école, pour dire qu'on veut maintenir les services publics de proximité dans nos petits villages et qu'on a le droit à l'existence même si on est tout petit, même si on représente parfois peu de choses. Pour dire qu'on a envie de vivre dignement avec des services dans nos villages. Et donc c'est ce qui a porté les élus et les habitants de la commune nouvelle.

Ce combat du maintien des services de proximité, la désertification des campagnes, est-ce qu'il est plus que jamais d'actualité ?

C'est sûr qu'il est d'actualité et c'est un engagement au quotidien pour maintenir nos équipements. Parfois aussi mener des bras de fer pour dire non parce qu'on est dans une logique comptable. Une école en milieu rural, c'est de la vie. C'est le fait que des populations viennent s'installer demain et c'est aussi de pouvoir construire une vie de village. Ça, c'est aussi une question d'aménagement du territoire. C'est un combat au quotidien

Mais est-ce qu'il y a dans tout ça, de quoi craquer, de démissionner ? Parce qu'on a vu plusieurs de vos collègues sauter le pas

Je tiens à rendre hommage aux deux maires des communes historiques de Saint-Sébastien et de Cordéac, avec Jean-Pierre (Agresti, maire de Saint-Sébastien jusqu'en 2020, ndlr) et Victor (Vecchiato, maire de Cordéac jusqu'en 2020, ndlr) qui ont uni leurs forces. Moi, j'étais une petite main à l'époque puisque je suis arrivée en tant que secrétaire de mairie sur le village de Saint-Sébastien et j'ai participé aussi activement à ce combat. J'ai été après, j'ai muté donc j'ai changé de travail et j'ai été portée à la fonction de maire.

Mais est-ce que les maires de l'époque ont pensé à démissionner ?

Il n'y a pas eu vraiment de volonté de démission. Après, c'est vrai qu'on est sur une fonction ambivalente et je crois que le film de Mélanie Auffret (la réalisatrice du film "Les Petites Victoires, ndlr) le montre bien. Si vous voulez, on est sur des fonctions qui sont difficiles, avec peu de reconnaissance et un statut de l'élu qui aujourd'hui est à réinterroger, à retravailler. Parce que c'est difficile de mener cette fonction-là. Comme on est sur des petites communes rurales, avec peu de services, peu de moyens humains et peu de moyens financiers, ça dépend beaucoup des gens qui mettent toute leur énergie pour faire vivre leur commune. Donc c'est d'autant plus difficile si on n'est pas à la retraite ou si on n'a pas tout son temps à consacrer à cette fonction-là et le film le montre aussi et en même temps, ce sont des aventures extraordinaires. Je ne changerais ma situation pour rien au monde. J'adore exercer mon mandat de maire parce que je suis au contact des gens et ça a donné un sens à ma vie.

Est-ce que vous vous voyez poursuivre cette mission toute votre vie ?

Je pense qu'il y a quand même une question de faire en sorte que notre système républicain puisse permettre l'accès aux fonctions électives au plus grand nombre. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu démocratique fort autour de ça. C'est aussi de pouvoir faire émerger et donner goût à la fonction municipale, à d'autres personnes dans le village. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois et j'essaie de planter des petites graines d'engagement dans chacun de mes concitoyens pour qu'il y ait des maires en puissance pour l'avenir. Après, effectivement, c'est mon premier mandat et je me dis que ça prend tellement d'énergie que je ne vois pas comment on peut multiplier mandats après mandat, de pouvoir s'investir avec une telle charge, une telle intensité. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire toute une vie si on veut le faire avec un engagement le plus complet.

Pour revenir sur le film qui est sorti hier, il a été diffusé il y a un mois à La Mure, en présence d'habitants de votre commune et de la réalisatrice Mélanie Auffret. Racontez-nous ce moment

Cela a été un moment exceptionnel pour Chatel-en-Trièves parce qu'il y a une sorte de fierté collective qui s'est créée autour de la venue de Mélanie Auffret. On se dit "on n'est pas grand chose" mais il y a quand même des gens de Paris qui viennent nous voir, qui s'inspirent de nos histoires. Ça fait partie de la fierté locale. Et c'est vrai qu'on a fait de la venue de Mélanie qui était au Festival de L'Alpe-d'Huez, a dit "je veux absolument faire une avant première à Châtel-en-Trièves". Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut être dans les clous de ce que raconte le film donc on est allé chercher chacun au plus près de sa porte. On est passé avec des cars dans tous les hameaux et il faut savoir qu'à Châtel-en-Trièves, il y a plus d'une vingtaine de hameaux donc c'est très étendu et on voit là tout le village est venu. On était presque 150 sur un village de 500 personnes. C'était vraiment quelque chose. Et puis on est descendu vraiment avec un état d'esprit de colonie de vacances, en chantant des chansons, en se racontant des blagues. Puis on est tous arrivés dans le cinéma. Et ce qui était drôle, c'est qu'on s'est assis tous les uns côté des autres. D'habitude, dans un cinéma, il y a toujours une place entre deux spectateurs et là, et vraiment, on a partagé ce moment-là. Et Mélanie a aussi pris le temps de discuter avec chacun d'entre eux. Certaines personnes se sont reconnues dans des petits clins d'œil et c'était formidable. Je crois que ça, c'était quelque chose de fort pour Chatel-en-Trièves.