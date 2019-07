Isère : le petit train de la Mure repartira bien en juillet 2020

La Mure, France

Cette fois-ci, c'est la bonne pour le maire de La Mure, Eric Bonnier : "ça fait dix ans que les gens attendent ! On est passé par différente voies, on nous a dit oui c'est bon ! non ce n'est pas bon. Mais là, on est sur la bonne voie, c'est clair net et précis, le train repartira en 2020". Le train circulera entre La Mure et le belvédère de Monteynard, soit 15 kilomètres de parcours. La partie basse, après l'éboulement, ne fait pas partie du projet. "Bien sûr le train sera toujours panoramique et électrique" s'enthousiaste Jean-Pierre Barbier le président du Département, et _"_la grande nouveauté ce sera le restaurant" sur le belvédère, qui permettra aux gens de rester en altitude et profiter du panorama. Objectif à terme : accueillir environ 120 000 passagers par an.

Le point sur le chantier a été fait en présence des riverains et des élus locaux ce weekend à La Mure. Le projet représente 26 millions d'euros au total, 15,7 millions du Département, 6,6 millions d'EDEIS, le délégataire de service public. Puis la communauté de communes de Matheysine et la Région participent chacune à hauteur de 2 millions d'euros.

La rénovation des ouvrages d'art sont en cours, tout comme ceux du restaurant sur le belvédère depuis le mois d'avril. "Les piquetages ont eu lieu à la gare de La Mure", explique le maire Eric Bonnier, "on va poser les premières pierres bientôt." La nouvelle gare accueillera les voyageurs mais également l'office de tourisme intercommunal.