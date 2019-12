Isère : où skier à Noël ?

Si on ne skie pas partout, notamment à basse altitude, il est tout de même possible de faire de beaux virages près de Grenoble en ces fêtes de Noël. Petit tout d'horizon des stations qui ouvrent leurs pistes.

Isère

Ski alpin

La station d'Autrans ouvre ce mardi 24 décembre 8 pistes. Toujours dans le Vercors, 14 pistes sont ouvertes à Lans-en-Vercors, et 8 sur le haut du domaine de Villard-de-Lans.

Dans le massif de Belldeonne, vous pouvez compter sur 32 pistes à Chamrousse ce mardi et 28 aux 7-Laux.

En Oisans, l'Alpe-d'Huez annonce 24 pistes ouvertes. Il y en a 5 à Auris comme à Villard-Reculas, 10 à Oz-en-Oisans et 13 à Vaujany. Une bonne partie du domaine skiable des Deux-Alpes est également ouverte.

Ski de fond

On peut profiter de 21 km de pistes à Autrans et 10 km à Lans-en-Vercors (aux Allières). En Chartreuse, le domaine du Col de Porte propose 23 km de pistes. Dans le massif de Belledonne, 76% du domaine nordique de Chamrousse est ouvert. On peut également faire du fond à Auris et Oz-en-Oisans.