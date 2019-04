Isère : une centaine de figurants recherchés pour le tournage d'un film avec Léa Drucker

Léa Drucker et Gabriel Byrne tournent dans une nouvelle série adaptée de "La guerre des mondes".

Grenoble, France

Si vous êtes retenu, vous pourrez vous vanter d'avoir tourné dans le même film que Léa Drucker ! Pour les besoins du tournage d’une nouvelle série adaptée de "La guerre des mondes", produite par Canal+ et Fox TV, avec Gabriel Byrne, Elizabeth McGovern et Léa Drucker, l'équipe recherche une centaine de figurants isérois, des hommes et des femmes de 18 à 70 ans.

Deux profils recherchés

Le tournage aura lieu du 25 avril au 2 mai prochain en montagne, dans un lieu encore secret "autour de Grenoble". Votre rôle consistera en jouer un militaire ou une personne morte sur une route embouteillée. "Je cherche des personnes habitant Grenoble ou la proche banlieue", détaille Sofia El Idrissi El Yacoubi, directrice du casting, "pour une de mes recherches, je cherche des personnes ayant un véhicule (pas de couleur vive) pour jouer essentiellement des personnes décédées, dans leur voiture ou sur les routes". "J'ai une autre recherche, poursuit Sofia El Idrissi El Yacoubi, je cherche des femmes et des hommes sportifs et musclés pour figurer des militaires".

Pour postuler, il faut envoyer des photos de vous, de votre voiture, votre âge et vos mensurations à l'adresse suivante : figugdm.alpes@gmail.com. Les candidats retenus seront rémunérés 84,5 euros par journée de tournage.