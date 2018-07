Issoire, France

A 34 ans, Grégory Giat n'a pourtant pas connu cette période qu'il affectionne tant mais il a été comme envouté lors d'un séjour à Donjon dans l'Allier quand il a pénétré dans le salon de coiffure 100% vintage de J&G Barbe & Coiffure. Depuis, le jeune homme à la barbe rétro élégante traque tous les objets et petits électroménagers de l'époque.

Le coin rétro-gaming de la cuisine de Grégory Giat; © Radio France - Claudie Hamon

Prendre le café chez Grégory Giat, c'est faire un retour dans le temps. Celui des pattes d'éph et des fleurs dans les cheveux. Pourtant, à 34 ans, ce jeune banquier est bien de son époque même s'il vit au milieu de l'arcopale orange et du papier peint géométrique marron. Dans son buffet en formica bleu la quasi totalité de sa vaisselle est en arcopale blanche à motifs floraux oranges. "Et elle sert tous les jours ! précise Grégory sauf ces boîtes à oeufs en plastique de toutes les couleurs qui trônent en vrac sur le buffet "c'est juste pour la déco précise Grégory, toutes ces couleurs ajoutent une touche joyeuse à l'appartement." La diversité des couleurs, c'est d'ailleurs ce qui lui plait dans cette époque. "Les gens étaient heureux dans les années 70 et les objets reflètent cette insouciance. En fait _cette décoration vintage me procure de la sérénité_."

Fauteuril crapaud en fourrure © Radio France - Claudie HAMON

Pour trouver la perle rare, Grégory Giat est capable de parcourir la France entière. "Dès que j'ai déniché un objet, cela devient une urgence, je me jette dessus, j'ai hâte de le placer dans mon appartement et de lui redonner vie." Il sait bien qu'un jour, son petit appartement deviendra trop petit pour abriter ces trésors. Car Grégory garde tous ces objets chinés "_mon objectif n'est pas de faire du profit avec eux ma priorité est de leur donner une seconde vie_."

Le portrait de Grégory Giat dans le magazine Tendance Vintage du mois d'août (page 86) © Radio France - Claudie Hamon

Toute l'actualité de Grégory Giat est a retrouver sur son compte instagram et sa page facebook vintage or not vintage that is the question. Le magazine Tendance Vintage daté du mois d'août est disponible en kiosque depuis le 17 juillet au prix de 5€90.