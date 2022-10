Issoire : la Patrouille de France fait escale dans le Puy-de-Dôme

La Patrouille de France survole le Puy-de-Dôme ce week-end, et plus précisément le secteur d'Issoire, où se déroule le festival Ailes et Volcans. Après un spectacle ce samedi 1er octobre, les huit avions à réacteur sillonneront à nouveau le ciel d'Issoire dimanche à 17 heures.

Les alphajets reprennent tranquillement leur place après 25 minutes de prestation. © Radio France - Lou Momège

Si de l'extérieur, depuis le sol, le ballet des avions dans paraît fluide, à l'intérieur c'est "comme un combat" affirme le capitaine Amara, aussi appelé Athos 3 au sein de la patrouille. Car pour que tout se déroule sans accroc et dans les temps, les pilotes répètent le meeting pendant des mois.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une heure avant le décollage, tous se rassemblent autour d'une table, évaluent les condition de vol, et répètent au mot et au geste près l'entièreté de la prestation, tout en restant assis sur leurs chaises. Un rituel "intime et étrange", appelé "la musique". "C'est vraiment de la préparation mentale, confie le capitaine Amara. On s'observe pour déjà partager du lien, ce même lien qui va nous unir en vol."

La Patrouille de France performe une dernière fois ce week-end à Issoire, avant de clore définitivement sa saison mercredi 5 octobre, à Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, là où se situe son camp de base.