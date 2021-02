Issoudun : André Laignel tient tête au préfet et maintient l'ouverture de l'hospice Saint-Roch

Le maire d'Issoudun est bien décidé à maintenir son musée ouvert. Envers et contre tous. Et ce n'est pas le référé déposé par le préfet de l'Indre auprès du tribunal administratif qui va le faire plier. André Laignel a décidé vendredi d'ouvrir les portes du musée de l'Hospice Saint-Roch à compter de ce week-end.

"Il m'est insupportable qu'on continue à penser que la culture ne fait pas partie des choses essentielles, explique le maire d'Issoudun. Nous devons mettre en oeuvre tout ce qui est raisonnable dans le cadre des précautions sanitaires".

"On peut aller au musée du Vatican et on ne pourrait pas aller au musée d'Issoudun qui est vaste et aéré ? " s'offusque l'élu. Le maire assure qu'il va faire respecter toutes les mesures de sécurité et notamment une jauge d'au moins 30 m2 par visiteurs.

André Laignel a jusqu'à mardi soir pour faire valoir ses arguments au tribunal administratif qui devrait ensuite statuer d'ici la fin de la semaine.