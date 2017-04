Issoudun collecte les traces et les souvenirs du passage des soldats américains en 1917-1919

Pour le centenaire de l’arrivée des Américains, le Centre de la Mémoire de la Médiathèque d’Issoudun rassemble les objets, cartes postales, lettres, archives de presse pour les exposer et entretenir la Mémoire.

"Au donjon de Paudy, il reste des graffitis des aviateurs américains", raconte Bernard Gagnepain, "l’historien" d’Issoudun et de ses alentours. Les propriétaires des lieux y ont même retrouvé des munitions de l’époque, continue-t-il. Mais pour trouver des traces du passage des Américains dans les parages, il faut bien fouiller.

Des traces trop rares des Américains à Issoudun

La médiathèque "n’a pas grand-chose" en sa possession, pour l’instant. Le témoignage d’un adjoint au maire de l’époque, racontant sur deux pages l’arrivée des soldats de l’US Army, et le mémoire de fin d’études d’Antoine Penneret – devenu professeur agrégé d’histoire depuis – réalisé en 2000 à l’aide des archives de l’armée française.

Des éléments très rares, mais Annelise Pradal, adjointe chargée du patrimoine au Centre de la Mémoire d’Issoudun ne se laisse pas décourager :

Je pense qu’il y a certainement des objets dans les greniers que l’on ne soupçonne pas forcément d’être américains, ou que l’on a oubliés depuis quelques temps, mais qui sont assez importants pour retracer l’histoire du camp dans les environs. - Annelise Pradal, directrice adjointe de la médiathèque d’Issoudun

Elle, de son côté, continue à chercher des informations dans les mémoires des soldats passés par ici en contactant leurs familles aux Etats-Unis et dans les articles de presse publiés à l’époque de l’autre côté de l’Océan atlantique.

National Archives & Records Administration, image tirée du film sur le 3rd AIC - Image fournie par la mairie d'Issoudun

Appel aux dons pour ne pas oublier cette partie de l’Histoire

L’idée est simple : 8.000 Américains, et 300 Chinois d’ailleurs, ont résidé pendant deux ans, entre 1917 et 1919, à Issoudun et dans les villages à proximité de l’aérodrome qui fut pendant plusieurs décennies le plus important centre de formation de pilotes au monde. S’il ne reste que peu de traces physiques de l’aérodrome sur terre battue – dont les connaissances actuelles reposent sur des plans conservés – les humains, eux, ont bien dû en laisser.

Aussi, la mairie et la médiathèque lancent conjointement un appel aux dons des particuliers, quitte à aller chez eux enregistrer leurs souvenirs oraux.

Nous cherchons tout ce qui peut être souvenir, que ce soit des souvenirs matériels, des objets d’époque, mais aussi des souvenirs oraux, parce que les grands-parents, les parents ont dû évoquer ce qu’ils avaient vu. – André Laignel, le maire d’Issoudun

"Il doit bien y avoir eu des mariages !" s’amuse le maire, tout en se réjouissant par ailleurs que l’un des commandants du camp d’Issoudun a servi de modèle à Georges Lucas pour créer le personnage Indiana Jones. Hiram Bingham a notamment découvert le Machu Picchu en 1911.

C’est une épopée, on en perd les traces et donc il faut les retrouver et permettre qu’elles soient, pour les générations futures, un élément de l’histoire de notre territoire. – André Laignel, le maire d’Issoudun

Les traces et souvenirs sont à adresser à la Médiathèque d’Issoudun. Ils seront exposés en octobre 2017, dans le cadre du centenaire de l’arrivée des Américains.