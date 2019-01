Issoudun : Fermé au public, le musée de l'Hospice Saint-Roch est pourtant en pleine effervescence au mois de janvier

Chaque année en janvier le musée de l'Hospice Saint-Roch d'Issoudun ferme ses portes au public. Mais pas de congés pour le personnel. Au contraire, c'est peut-être son mois le plus chargé. Nouvelles expos, salles remaniées, grand ménage à faire et saison à préparer. On s'active en coulisses !

Issoudun, Indre, Centre-Val de Loire, France

Il a beau être fermé au public depuis le début de ce mois de janvier, c'est loin d'être les vacances pour le personnel du musée de l'Hospice St Roch à Issoudun ! Ce musée gratuit à la fois historique et d'art contemporain est un des fleurons culturels du Berry et consacre chaque année son mois de janvier à préparer sa nouvelle saison.

Maxence Colleau, régisseur du musée de l'Hospice Saint-Roch coordonne les opération de démontage des oeuvres et de réaménagement des espaces de visite © Radio France - Carl Dechâtre

Démontage des oeuvres et réaménagement des salles

Entre décrochage des oeuvres, réaménagement des salles, et grand ménage, les 8 employés du musée aidés par une quinzaine d'employés du personnel technique de la ville ne chôment pas. Depuis le début du mois de janvier toutes les oeuvres en expositions temporaires ont ainsi été réexpédiées dans les collections privées du musée ou bien chez les prêteurs.

Chaque oeuvre est soigneusement protégée puis emballée © Radio France - Carl Dechâtre

Dans les 2 cas il s'agit d'être extrêmement minutieux ! "Nous avons démonté et conditionné 200 oeuvres en 3 jours" explique le régisseur du musée, Maxence Colleau qui coordonne les opérations "Il faut être précis, rapide, c'est assez intense" poursuit celui qui admet, dans un sourire, être assez maniaque tout en précisant que dans son métier il s'agirait plutôt d'une qualité professionnelle.

On le croit volontiers au regard de cet environnement de travail exceptionnel, au milieu d'oeuvres et d'objets uniques et précieux. Un environnement dans lequel il faut pourtant faire d'importants travaux. Entre chaque exposition, l'espace est réaménagé et ce sont d'immenses cloisons de bois qui sont démontés et déplacés le tout en limitant au maximum poussières et saletés qui pourraient souiller voire détériorer les oeuvres et objets de collections.

Cire, polish et tête de loup

De l'autre côté du musée dans la partie historique, c'est plutôt le domaine de Murielle Paulin. Bien que supervisée par le conservateur Maxence et par le conservateur Patrice Moreau Murielle agente d'entretien depuis 20 ans fait un peu figure de gardienne du temple. Pour elle aussi le mois de janvier est intense. Elle a à sa charge le grand ménage de toutes les pièces et de la plupart des objets de la partie historique ! Au programme, toilettage des plafonds (le plus haut dans la salle des Hommes atteint les 6 mètres !) à la tête de loup, puis décapage, nettoyage et protection des sols : au polish pour les parquets et à la cire pour les tomettes.

Mais le plus gros morceau et le "cauchemar" de Murielle c'est l'apothicairerie. Cet ensemble de 379 pots en céramique posés sur leurs meubles d'origine et qui contenaient les remèdes des XVIIe et XVIIIIe siècles compose aujourd'hui une des collections du genre les plus complètes de France.

"Chaque pot à sa place" explique Murielle "Si j'en intervertis par erreur, je vais me retrouver avec un pot qui ne rentrera pas !" © Radio France - Carl Dechâtre

Mais ces 379 pots, c'est à Murielle de les descendre, les nettoyer puis les remonter un par un ! Et attention, dans l'ordre ! Car en fonction de leur taille, tous occupent une place précise et peuvent à peine être intervertis. Une erreur et il faut convoquer d'urgence les collection de photos pour retrouver quel pot est l'intrus et celà peut-être, bien sûr, très long. Difficulté supplémentaire ces pots dont les premiers remontent au XVIIe siècle sont des pièces uniques et fragile et enfin, ultime piège : quelques-uns contiennent toujours les remèdes !

Cette préparation date de plusieurs siècles et reste conservée dans son pot d'origine © Radio France - Carl Dechâtre

Mais n'allez pas croire que celà dégoûte Murielle. Cette issoldunoise d'origine s'estime au contraire privilégiée de travailler dans ce lieu qu'elle visitait lorsqu'elle était petite. Et puis grâce à ces 20 ans d'expérience, elle maîtrise maintenant parfaitement le rythme si particulier de ce mois de janvier et tout devrait être prêt pour la réouverture au public qui aura lieu dès le 1er février prochain. Il faudra cependant patienter un peu pour la prochaine expo temporaire consacrée à l'artiste Gérard Fromanger et qui elle sera inaugurée le 15 février.