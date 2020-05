Livres, CD, DVD : à Issoudun, la médiathèque Albert Camus s'organise pour devenir un drive

À partir du 12 mai, il sera possible d'emprunter des documents à la médiathèque Albert Camus, à Issoudun. Il faudra les réserver à l'avance. Les réservations commencent le 4 mai.

Il sera possible d'emprunter des documents en les réservant à l'avance (photo d'illustration)

La Ville d'Issoudun se prépare déjà à la vie après le confinement. Une vie évidemment encore marquée par l'importance du respect des gestes barrière et de la distanciation sociale. Mais à partir du mardi 12 mai, un système d'emprunt et de retour de documents sera mis en place à la médiathèque Albert Camus. Il ne sera pas possible d'accéder aux différents espaces de la médiathèque mais vous pourrez venir prendre un document après l'avoir réservé.

Réservations ouvertes dès le lundi 4 mai

Justement, les réservations débutent ce lundi 4 mai. Pour quatre semaines, vous pourrez emprunter quatre livres, quatre bande dessinée, quatre CD, quatre DVD et quatre livres-lus. Pour la réservation, il faudra donner votre nom et votre numéro de carte d'adhérent à la médiathèque (l'inscription est gratuite pour les habitants d’Issoudun sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité). Les réservations peuvent se faire :

Par téléphone, au 02 54 21 61 43 (9h-12h/14H-17h30 du lundi au vendredi)

Par mail, à l'adresse mediatheque@issoudun.fr

Sur la page Facebook de la médiathèque Albert Camus

Pour connaitre la disponibilité des documents, vous pouvez consulter en ligne le site de la médiathèque. Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, des conseils et des propositions pourront être faits par téléphone. Les professionnels de la Médiathèque pourront vous faire découvrir des ouvrages, des auteurs, des films et des artistes.

Les horaires pour l'emprunt et le retour de document sont les suivants : du lundi au vendredi de 14h à 18h et également de 10h à midi le mercredi.