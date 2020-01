Issoudun : la patinoire a rouvert ses portes

Issoudun, France

La patinoire d'Issoudun a rouvert ses portes ce samedi 25 janvier. Un événement car il faut dire que c'est la seule et l'unique du Berry (depuis l'incendie de celle de Bourges).

Mise aux normes, nouvelles décorations plus modernes, l'éclairage, les gradins ont été modernisés, les accès sont pensés pour les fauteuils roulants et la piste glacée est flambant neuve ... "il était temps !" sourit Jonathan Lucas, président de patin à glace Issoudun : "on a vraiment un lieu de grande qualité, on le sent quand on patine et ça fait vraiment plaisir car c'était un peu vieillot. Il va y avoir du monde pour voir de quoi elle a l'air maintenant !"

Ce n'est pas rien de le dire : en une seule demi journée, la patinoire a enregistré 380 entrées !