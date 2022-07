Issy-les-Moulineaux : une piscine fermée tout l'été pour faire des économies d'énergie

Les habitués de la piscine Alfred Sevestre à Issy-les-Moulineaux doivent changer leurs habitudes cet été. Le bassin est fermé jusqu'au 4 septembre pour limiter la consommation d'énergie. "C'est pour répondre aux fortes contraintes énergétiques du moment que la piscine Sevestre ferme ses portes", indique la mairie sur son site Internet.

Une nouvelle qui ne passe pas bien pour Marie, une habituée. "Je suis dégoûtée, en plus il fait chaud et beau c'est justement la période où on a plus de plaisir à y aller", se désole-t-elle. L'établissement situé à côté du Palais des Sports est fermé jusqu'au 4 septembre. Ce qui ne plaît pas non plus à Juliette : "c'était une façon pour moi de me dépenser, j'y allais deux fois par semaine et là ça me dérange dans mon quotidien".

La Mairie évoque des économies d'énergie car l'électricité a fortement augmenté. Ces derniers mois, les prix ont été multipliés par sept. La municipalité parle ainsi d'un surcoût de 400 000 euros par an pour les deux piscines de la commune.

La piscine Sevestre plus énergivore

Alors, la décision a été prise de fermer l'une des deux et le choix s'est porté sur Alfred Sevestre pour deux raisons. Elle consomme plus, deux fois plus qu'Aquazena, la seconde piscine. Cette dernière étant chauffée par la géothermie. Une fermeture de deux mois complets est ainsi justifiée pour la Mairie d'Issy car cela permet de faire de plus grandes économies en électricité mais aussi en eau et chauffage.

De plus, Alfred Sevestre est moins fréquentée en période estivale qu'Aquazena. 11 000 entrées en moyenne pour la première contre 20 000 pour la seconde. La mairie d'Issy-les-Moulineaux précise que l'offre entre les deux établissements est commune, l'accès à Aquazena est donc possible aux usagers de Sevestre.

Et pourtant, pour Marie comme Juliette, deux nageuses régulières, changer leurs habitudes pour cet été risque d'être compliqué. "C'est pas du tout la porte d'à-côté et ce n'est pas facile d'accès en transport en commun. Du coup je ne compte pas faire de piscine cet été malheureusement", regrette Marie.