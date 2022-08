Jour J pour le spectacle final du stage-festival DARC

Bientôt le clap de fin pour DARC à Châteauroux. Avant de se dire à l'année prochaine, il reste le clou du festival : le grand spectacle final de danse. Près de 650 danseurs, venus du monde entier, monteront sur scène ce vendredi 19 août. Après plus d'une semaine de stage, c'est l'aboutissement de leur travail. Pendant une dizaine de jours, ils ont appris aux côtés de 35 chorégraphes de renommée internationale. Modern'Jazz, danse contemporaine, hip-hop ou encore salsa, les spectacles de clôture du festival seront divers et variés.

La pression monte doucement chez les stagiaires

Dernière ligne droite pour les élèves du stage de danse. À quelques heures de monter sur scène, les stagiaires n'ont pas encore enfilé leurs costumes. Ils sont toujours en tenue de sport et s'entraînent jusqu'à la dernière minute. Chez certains, la pression commence légèrement à monter. ''Je suis un peu stressée mais c'est du bon stress, j'ai peur de me tromper dans les pas et la chorégraphie", confie Justine.

D'autres sont plutôt impatients, ils ont hâte de concrétiser une semaine de travail. "Monter sur scène, c'est une sensation qu'on ne trouve nulle part ailleurs, j'attends ça avec impatience", raconte Charlotte.

"Le corps commence à être fatigué"

Avant le grand spectale final, il faut encore répéter. Les élèves dansent en choeur, tournent et sautent en levant les bras. Mais la fatigue commence à gagner certains stagiaires. Depuis plus d'une semaine, Maxime s'entraîne tous les jours de 9h à 19h. "Il faut s'accrocher parce que le corps commence à être fatigué. Mais en même temps, c'est là qu'il faut être rigoureux et tout donner. Place au show !", lance le jeune homme.

Un show pour lequel leur professeur les a fait travailler dur. "C'est un gros travail, la danse est toujours très difficile, assure Bruno Agati, ancien chorégraphe pour Johnny Hallyday. Il faut à la fois assurer et retenir la danse, le chant et la comédie. Ça demande beaucoup de concentration".

Le coup d'envoi des 22 spectacles de danse sera donné ce vendredi soir à 20h45 place Voltaire à Châteauroux.