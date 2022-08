J-7 : le festival Berlioz se prépare à la Côte-Saint-André

Les amateurs de musique classique peuvent se réjouir. Le festival Berlioz, organisé par Arts en Isère Dauphiné Alpes, aura lieu du 18 au 31 août 2022. À la Côte-Saint-André, plusieurs lieux vibreront au rythme des notes de musique, entre les concerts à l'auditorium du château Louis XI, à l'église Saint-André, mais aussi dans le village, à la halle médiévale par exemple.

Une semaine avant, bénévoles et salariés sont sur le pont, pour préparer le site, la venue du public et des artistes.

C'est sympa comme tout - un bénévole

Deux bénévoles repèrent les marches qui font grincent. « Pendant les concerts, je ne vous raconte pas le bruit que ça fait », lance Alain Garouia. Ils mettent donc du lubrifiant pour remédier à ça.

Un bénévole inspecte sous les gradins pour repérer les marches qui font du bruit. © Radio France - Camille Granjard

L'ambiance est appréciée par ce bénévole, Laurent Prost Lautrey de Joux : « Je passe mon temps à la buvette, c'est super, plaisante-t-il. Il y a tout ce qu'il faut pour boire, avec cette chaleur c'est impeccable. Il y a tout ce qu'il faut pour manger. Et puis, on fait semblant d'être occupé. C'est sympa comme tout. »

Anticiper les imprévus

Non loin de là, Stéphane Terris travaille à l'installation du site. « On n'a pas pris de retard, affirme-t-il, on n'est pas en avance non plus. Donc tout est normal. » Il travaille depuis dix ans pour le festival Berlioz. « Ma partie à moi, précise-t-il, c'est le site, donc c'est de voir tout ce qui manque. C'est plein de petits trucs. Et c'est plein d'imprévus. »

Il faut donc installer la scène, les gradins, les lumières, mais pas le chapiteau, qui lui reste là, à demeure.

Une grande scène

La scène a été agrandie l'année dernière, avec le Covid-19, explique Camille Ducruix, la chargée de communication du festival, « pour pouvoir accueillir les orchestres et pouvoir espacer [les artistes] ». Et la configuration reste la même cette année : « On en a profité, on a pu refaire cette scène qui est bien plus grande qu'avant. »

Une édition 2022 qui marque le retour à la normale, apprécie Camille Ducruix : « Là, on n'est pas limités en terme de jauge, donc on est plus libre que l'an dernier. En 2021, on avait pu arriver au festival avec une jauge complète mais on n'avait pas pu ouvrir la billetterie à jauge maximale. Au niveau des contraintes sanitaires, pour l'accueil des artistes, des orchestres, c'est quand même beaucoup plus serein. »

Des habitués

« On est impatients, sourit Camille Ducruix. On a hâte d'être à jeudi prochain pour ouvrir le festival. » Et elle n'est pas la seule. Dans la ville, des habitants, comme Marie, savent déjà qu'ils vont écouter de la musique classique : « La programmation est toujours exceptionnelle. C'est un petit peu la fête dans la Côte pendant les quinze jours du festival. Donc c'est sûr qu'on l'attend avec impatience. » Mais déjà, une semaine avant l'ouverture du festival, Edouard apprécie la « petite ambiance "berliozienne" qui arrive sur la Côte-Saint-André. »