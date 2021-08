"J'adore danser" : la guinguette du canal de Berry à Vierzon attire du monde

Tous les dimanches de juillet et d'août, les passionnés de danse de salon ont pu se retrouver à la guinguette du canal de Berry à Vierzon. Le but : passer un bon moment. Il reste encore un dimanche avant la fin de l'événement.

La Guinguette du canal de Berry à Vierzon attire les foules. Tout l'été, chaque dimanche, les passionnés de danse de salon se donnent rendez-vous au bord du Cher pour partager un moment de convivialité. Sur place, un grand barnum, une buvette, quelques tables, des musiciens et surtout une piste de danse qui vibrent au rythme des madison, valse, et autre tango. Si vous n'avez pas encore pu vous y rendre sachez qu'il reste encore dimanche prochain : le 29 août de 15h à 18h, quai du bassin. Après ce sera trop tard. La guinguette ne reviendra que l'année prochaine. Pensez à votre Pass sanitaire.

Mais alors qu'est-ce qui attire le plus les gens à la guinguette de Vierzon ? Sans équivoque : la danse comme le confirme Madeleine : "J'adore danser. J'aime toutes les danses mais ce que je préfère c'est le rock lent." Parmi les réponses des personnes présentes il y a également l'ambiance et le fait de profiter de l'extérieur après des mois d'enfermement. Pour tous ces danseurs et pour Huguette, non la guinguette ce n'est pas ringard : "Ceux qui disent ça c'est parce qu'ils ne connaissent pas ou alors ils ne savent pas danser."

"On a plein d'idées"

D'ailleurs l'Office de tourisme de Vierzon, en charge de l'événement depuis trois ans cherche des idées pour renouveler son image. Pour Hugues Flamment, chargé de communication et des animations de la Ville : "On peut dépoussiérer l'image de la guinguette. D'abord sur l'aspect esthétique avec des tables vichy et des guirlandes. On peut aussi y rajouter de la restauration servie par des 'food truck' par exemple, qui sont très modernes et qui serviraient des produits locaux. On peut aussi étoffer la programmation musicale. On a plein d'idées. Il faut trouver l'équilibre l'ancien et le moderne."