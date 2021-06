"J'ai hâte d'y être !" : 16 nîmois sur la ligne de départ au Tour de France

"Le Tour de France c'est exceptionnel !" Les yeux des 16 lauréats de la dictée du Tour de France brillaient ce mercredi matin. Ils ont reçu des mains du maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, leur sésame pour assister à l'étape de la Grande Boucle, les 6 et 7 juillet prochains. Huit d'entre eux seront sur la ligne de départ, l'autre moitié sur la ligne d'arrivée. Certains ont même fait zéro faute !

"Avant je regardais avec mon papi et maintenant je vais y participer !"

"Je suis très contente et j'ai bien aimé faire cette dictée !" se félicite une élève. "Faire 3300 km à vélo, c'est énorme je trouve, surtout qu'avant ils ne portaient pas de casque !" s'émerveille un autre. "Avant je regardais avec mon papi et maintenant je vais y participer !" sourit son voisin. Ils ont tous prévu d'observer en détail les cyclistes et l'organisation. "Moi je demanderai une photo et une signature à Julian Alaphilippe !"