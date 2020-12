"J'ai la sensation d'avoir les jambes coupées" : l'angoisse du monde de la culture en Drôme et en Ardèche

La France sortira-t-elle du confinement comme prévu au 15 décembre ? Face à un virus du Covid-19 toujours actif à l'approche de Noël, l'exécutif n'exclut pas de modifier ses plans, donnant des sueurs froides aux directeurs de cinémas et de théâtres dans la Drôme et en Ardèche.

La perspective d'échouer à atteindre mi-décembre le seuil de 5.000 cas de coronavirus détectés par jour place le gouvernement face à un dilemme. Emmanuel Macron en a fait une condition pour entrer dans la deuxième phase d'allègement des mesures sanitaires. La France est "encore loin de l'objectif de passer sous la barre des 5.000", qui sera "très difficile" à atteindre, a prévenu le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Le Premier ministre Jean Castex fera le point sur la situation ce jeudi. Pour l'heure, le sort des lieux de culture reste en suspens.

Un pas en avant, deux pas en arrière ?

Cette incertitude est très difficile à supporter pour les directeurs des salles de théâtres et de cinémas en Drôme-Ardèche. Ils préparent la réouverture de leurs établissements depuis plusieurs semaines. "J'ai la sensation d'avoir les jambes coupées en permanence, illustre Christine Chalas, directrice du théâtre de Privas en Ardèche. Nous avons tous rebattu nos cartes pour être prêts le 15 décembre, il a fallu s'organiser avec les artistes, reporter des spectacles, prendre contact avec le public... Si on ne peut pas rouvrir comme prévu, ce serait triste, rageant".

Faire, défaire, refaire... Les professionnels de la culture ont le sentiment de travailler dans le vide. "Depuis le début de cette pandémie, on navigue à vue. Le ciel s'assombrit puis nous accorde une éclaircie avant de nous faire subir une autre averse, explique Laurent Sausset, directeur du théâtre de Tournon-sur-Rhône en Ardèche. Résultat, je ne me projette plus, car à chaque fois qu'on nous donne des perspectives, celles-ci évoluent et pas toujours dans le bon sens". Ce sentiment d'impuissance, le directeur du cinéma Le Navire à Aubenas (Ardèche) le partage. Christophe Maffy ne cache pas son pessimisme. Ecoutez son témoignage ci-dessous.

Christophe Maffy, directeur du cinéma Le Navire à Aubenas Copier

Une saison 2021 compromise

Au-delà du casse-tête logistique et financier que représenterait une prolongation du confinement après le 15 décembre, les établissements s'inquiètent pour la saison 2021. Les spectacles reportés cette année devront être joués la saison prochaine, au détriment des nouvelles créations. Marc Lainé dirige la Comédie de Valence (Centre dramatique national Drôme-Ardèche) et craint un phénomène d'"embouteillage" car il n'y aura pas de la place pour l'ensemble des œuvres. Tous les maillons de la chaîne artistique en paieront les conséquences. Ecoutez son témoignage ci-dessous.

Marc Lainé, directeur de la Comédie de Valence Copier

Les directeurs de théâtres et de cinémas pointent par ailleurs le risque de perdre définitivement une partie de leur public, tenus trop longtemps à distance des lieux de culture. "Cette potentielle cassure m'inquiète", avoue Christine Chalas. La directrice du théâtre de Privas espère encore retrouver son public le 17 décembre, date à laquelle la compagnie de danse Tie Break est toujours programmée. Elle devrait être fixée, comme tous les autres lieux de culture, ce jeudi, après la prise de parole du Premier ministre.