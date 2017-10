Série : dans "Dix pour cent, tout tourne autour de l'agent" (Dominique Besnehard)

Le plus célèbre des ex-agents artistiques, Dominique Besnehard a rassemblé autour de lui des acteurs qui jouent leur propre rôle dans la série "10%", diffusée sur France 2. Juste avant de donner le coup d’envoi du Festival de cinéma de Brides-les-Bains, il dévoile les coulisses de la saison 3.

Dominique Besnehard, ancien d'Artmedia et éminence grise du cinéma hexagonal, produit "Dix pour cent", série prestigieuse sur les agents où défilent en guest-stars Nathalie Baye, Cécile de France, Julie Gayet... Dans cette série, les agents se piquent les acteurs et les scénarios, s'espionnent les uns les autres. Les vingt ans de sa vie passés à jouer les nounous, les entremetteurs et les avocats ont largement nourri la série à la dimension très réaliste. La saison 3 très attendue s'annonce d'ores et déjà comme l'un des événements télé de 2018.

4 films primés au Festival du Film Francophone d’Angoulême en août dernier et 5 avant-premières françaises, voilà la jolie programmation concoctée par Dominique Besnehard pour le Festival de cinéma de Brides-les-Bains (Savoie) du 5 au 8 octobre. Mylène Demongeot, l’une des muses du cinéma français, sera la marraine de cette nouvelle édition.

Dominique Besnehard est un fidèle de Brides-les-Bains où il séjourne régulièrement entre deux productions. Il est à l’origine de la réalisation du film « Mince Alors ! » tourné dans la station thermale spécialisée dans l’amaigrissement (sortie en 2012). Il projette le tournage de la série « Meutre à… Brides-les-Bains » au printemps prochain avec Line Renaud.

