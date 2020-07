"J'ai perdu 85% de mon chiffre d'affaires de l'été" se désole un créateur de feux d'artifice

Ce lundi 13 juillet et mardi 14 juillet, neuf feux d'artifice sont tirés en Indre-et-Loire, seulement neuf comparés à la centaine des années précédentes. Les grandes villes ont notamment fait l'impasse cette année à cause du coronavirus et des contraintes sanitaires. Les ciels de Chinon, Loches, Château-Renault, Sainte-Maure-de-Touraine, Amboise et de toutes les villes de l'agglomération tourangelle ne vont pas s'illuminer ces deux soirs.

Une année noire pour ceux qui tirent les feux d'artifice

La plus grosse entreprise d'Indre-et-Loire s'appelle Pyro'Concept, 30 ans d'existence. Eric Mauricet en est le dirigeant. Cet été, il n'a que 10 spectacles sur les 160 qu'il fait d'habitude. Traditionnellement, il fait 1,6 million d'€ de chiffre d'affaires l'été. Il perd cet été 85% de cette somme. Autant dire que cette année est catastrophique pour son entreprise qui réalise deux tiers de son activité pour les spectacles pyrotechniques. "Nous avons fait appel à nos clients qui reportent à l'année prochaine" explique Eric Mauricet, pour "payer en partie ces feux".

Le plus difficile, c'est l'absence de visibilité". Miguel Cherpeau, dirigeant de Artifices FMR

Autre entreprise, même détresse économique. Artifices FMR est l'entreprise de Miguel Cherpeau. Lui n'assure aucun feu d'artifice cette année alors qu'il en tire habituellement une trentaine. Pour lui, c'est 80.000€ de pertes. Il explique avoir des économies de côté pour tenir encore quelques mois. Mais si rien n'évolue d'ici décembre, il pourrait envisager une reconversion. Il y pensera si son ultime feu d'artifice de l'année, prévu en région parisienne le 17 décembre, est annulé.