"J'ai pleuré en la voyant" : Victoria Abril tourne dans le salon de cette habitante de Coulounieix

Après le château de Commarque en novembre et la médiathèque Pierre-Fanlac ce vendredi matin, c'est la cité Pagot de Coulounieix-Chamiers qui a vu arriver les équipes de tournage de la série "Sauver Lisa". La fiction sera diffusée courant 2021 sur M6. Au casting, on retrouve Cristiana Réali (Terre Indigo, Les Bracelets Rouges), Déborah François (Cézanne et moi), Caroline Anglade (Lebowitz contre Lewobitz) et .... Victoria Abril ! La comédienne espagnole était présente dans le quartier ce vendredi après-midi. Elle a notamment joué une scène dans le salon de Patricia, une habitante de la cité Pagot. Un tournage dont elle se souviendra longtemps !

C'est la bâtiment D qui a été réquisitionné par les équipes de tournage © Radio France - Flavien Groyer

"Je ne m'en remets pas" confie Patricia

Lorsque l'on rencontre Patricia, elle est à la fenêtre de son logement, bloquée dans sa cuisine pendant que les équipes de tournage tournent dans son salon. "Je fais ma soupe" dit-elle encore toute chamboulée. Après quelques minutes de discussion, elle décide de quitter ses fourneaux et de descendre. "Je ne m'en remets pas" confie cette habitante du quartier. Quelques minutes auparavant, le producteur de la série est venue lui faire signer quelques papiers autorisant le tournage d'une scène dans son logement. Ce que le producteur ne lui avait pas dit c'est que Victoria Abril serait présente : "J'ai pleuré en la voyant. Je n'arrivais même pas à dire son nom..." explique t-elle.

L'émotion envahit la périgourdine car elle très fan notamment depuis qu'elle a vu Victoria Abril dans la très populaire série de TF1 Clem "et puis elle est espagnole comme moi" ajoute Patricia.

Elle m'a tenu la main car je pleurais - Patricia

Ecoutez le témoignage de Patricia Copier

Les caméras de la série ont pris leur quartier à la cité Pagot de Coulouinieix © Radio France - Flavien Groyer

La série diffusée en 2021

La société de production "Incognita Television" tournera une bonne partie du mois de décembre et quatre jours en janvier. L'équipe devrait aussi tourner dans une station essence aux portes de Périgueux et peut-être même au centre hospitalier si le contexte le permet.

Une cinquantaine de figurants a été recrutée pour ces journées de tournage notamment pour une scène de fête de mariage.

La série sera diffusée en 2021 sur M6. Elle est composée de six épisodes de 52 minutes. Elle raconte le combat d'une institutrice (Caroline Anglade) pour protéger une de ses élèves maltraitée.