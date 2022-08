EN IMAGES - J'ai testé pour vous : la cani-randonnée

C'est une activité qui séduit les amoureux de toutous et qui a le vent en poupe depuis plusieurs années : la cani-rando. Attaché par la taille à un chien, on marche presque deux fois plus vite que pendant une randonnée classique. A Lepuix, au pied du Ballon d'Alsace, Laetitia Briswalter et son mari, élèvent des chiens loups et de chiens de bergers allemands. Ils organisent aussi des cani-randonnées.

Après avoir fait découvrir leur élevage, ils amènent leurs clients jusqu'au sommet du Ballon pour une randonnée d'environ deux heures. Effort, panorama et bonne ambiance garantis.

Oyana, Russie, Peeta : pas facile de retenir le prénom de son chien

Sur le parking de la Gentiane, Laetitia Briswalter fait sortir ses dix chiens de la camionnette. Elle commence par attacher une sangle autour de la taille de chacun et chacune d'entre nous.

Oyana, Russie, Peeta, Scya, Naska : chacune et chacun se voit attribuer un de ces chiens de berger. Pas facile de s'y retrouver entre tous les noms. En à peine quelques secondes, chacun a déjà oublié celui du sien. "Ils ne sont pas facile à retenir", plaisante Catherine, en vacances dans la région et originaire de Picardie. "Comment s'appelle mon chien déjà ?" se questionne cette passionnée des canidés depuis toujours.

La cani-randonnée: une expérience unique pour les amoureux des chiens et de la nature

C'est avec Oyana que nous allons monter jusqu'en haut du Ballon. Comme plusieurs randonneurs, nous avons opté pour un chien très calme, histoire de profiter de la vue. Et c'est un bon choix !

Faire du sport sans s'en rendre compte

"Pour leur parler, il faut d'abord donner le prénom du chien. Ils comprennent : droite et gauche", explique l'éleveuse. Dès les premiers pas, on a l'impression de décoller du sol. On marche de plus en plus vite, au rythme du chien qui nous tire. Une sensation loin d'être désagréable, qui ressemble à celle des remontées mécaniques.

"Moi qui ai mal au dos, je dirais que ça fait presque du bien !", affirme Sylvie, une participante. "On est tellement pris dans la marche rapide qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire un effort", estime à son tour Cathy.

"Ce qui me plaît, c'est le contact avec les animaux et la nature"

Ces dernières années, la jeune femme qui vit à Paris a fait près de six cani-randonnées. "Ce qui me plaît, c'est le contact avec les animaux et la nature", explique-t-elle. Une opinion partagée par tous les participants. "Liberté", "bien-être", des mots qui reviennent dans la bouche de la plupart d'entre eux.

Arrivé en haut du Ballon d'Alsace, tout le monde se prête avec joie au jeu de la photo souvenir avec son chien. La vue est magnifique sur les trois vallées.

Laetitia Briswalter organise des cani-randonnées depuis plus de 15 ans.

Il faut ensuite entamer la descente et la fin de la balade. Les promeneurs, comme les chiens sont de plus en plus silencieux, signe que l'effort est bien là. "C'est la première fois que je promène un chien de cette façon-là. Enfin...là, tout de suite, c'est vrai que c'est plutôt lui qui me fait ma rando", plaisante Jean en regardant son chien Naska. Sa femme, elle, pense déjà à l'arrivée : "ce soir, on va manger un bon resto, et aller se coucher de bonne heure !", plaisante-t-elle.

Nous rentrons bien fatigués, avec la sensation de s'être dépensé, et d'avoir été...un peu plus près de la nature.

Informations pratiques : Chemin de la goutte des forges. 90200 Lepuix. Réservations : lalegendeduloupnoir.fr. Tarifs : Interprétation de la meute, balade avec les chiens demi journée (3h). Adultes : 30 euros, enfants : 25 euros.

J'ai (déjà) testé pour vous