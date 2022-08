J'ai testé pour vous : le ski nautique à la base nautique de Brognard

Non, le ski nautique n'est pas réputé pour être l'activité sportive franc-comtoise par excellence... mais c'est pourtant possible, avec le club de ski nautique montbéliardais sur la base de Brognard ! Un club au sein duquel on retrouve des championnes de France et d'Europe. L'activité n'est toutefois pas réservée aux champions. Tout le monde peut s'y essayer, même les reporters de France Bleu Belfort Montbéliard !

Après notre premier épisode de notre série d'été "j'ai testé pour vous", voici le deuxième épisode à écouter ici ↓, avec l'équipe du club de ski nautique de Brognard.

J'ai testé pour vous le ski nautique sur la base de Brognard Copier

Et le départ en fanfare de notre reporter tout terrain, en vidéo :