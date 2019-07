J’ai testé pour vous : une journée au FLIP de Parthenay

Ce dimanche aura été l’occasion de me rendre à Parthenay où se déroule la 34ème édition du FLIP, festival qu’on ne présente plus. Une décision mûrement réfléchie que je n’ai pas prise sur un simple coup de dé. Mes impressions.

Parthenay, France

11h. J’arrive sur place. Nouveauté cette année : le village enfants est déjà ouvert. Playmobil, pâte à modeler, Meccano… Ah les Meccano, une vraie madeleine de Proust.

12h30. Petit creux. Je file déguster une entrecôte dans un estaminet de la vieille ville. Les terrasses se remplissent, les estomacs aussi.

14h. Les ruelles s’animent. Jeux d’adresse, d’acrobatie ont fait leur apparition… L’affluence grossit à vue d’oeil. Je passe devant une boutique entièrement décorée de pièces du jeu Twin It, jeu de mémorisation et de rapidité qui consiste à repérer au plus vite les paires de cartes identiques. Deux Youtubeurs canadiens, les « Es-tu game ? » filment un sketch.

15h. Dans les haut-parleurs, on m’annonce la présence sur le festival du créateur du jeu Abalone et du champion du monde de la discipline. Quand même. Il se vend dix millions d’exemplaires de ce jeu chaque année sur la planète.

16h. Etienne Delorme, le coordinateur du FLIP, me raconte le concept du Pacman urbain mis en place chaque samedi dans les rues de la ville. Des participants déguisés reproduisent dans le dédale du centre-ville les pérégrinations du célèbre camembert jaune poursuivi par des fantômes.

18h. Le patron du magasin Ludi-Jeux m’explique qu’il a ouvert il y a trois mois. Il est le seul magasin spécialisé du centre. Il espère réaliser 40% de son chiffre d’annuel pendant le festival. « Environ un deuxième Noël pour moi ». Il possède plus de 1.200 références en magasin.

20h. Les stands remballent gentiment. Il est temps pour moi de reprendre la route 149 direction Poitiers.