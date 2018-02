Manche, France

Elle est née à Valognes, est devenue Miss Cotentin et 1ère dauphine de Miss Normandie en 2006, elle est aujourd'hui comédienne. Son nom : Lauriane Roulland. La trentenaire participait à la soirée de présentation de son dernier film, "Un adultère" de Philippe Harel, quand la directrice de casting la repère et tombe sous son charme : "J'ai eu un coup de bol, tout ça se fait par le réseau."

Ils vont essayer de faire le buzz avec ce clip

Elle n'est pas seule au casting. Une centaine de jeunes talents participent et entourent Manu Payet, "un homme très généreux", maître de cérémonie et auteur du scénario : "Ce genre de cadres, c'est comme un pèlerinage où on fait de belles rencontres et où on se fait des contacts."

Pour un clip de quelques minutes seulement, il a fallu une longue après-midi de tournage intense : "On a commencé à 14 heures et on a fini à minuit, ça demandait des répétitions, beaucoup de technique, avec des feux d'artifice, c'est pour ça que ça prend du temps !"

Interdiction aux comédiens de dévoiler le contenu du scénario avant le jour J : "On a une clause de confidentialité." Aucun indice ne sera donné, pas même la couleur du costume de Lauriane : "C'est normal, ils vont essayer de faire le buzz avec ce clip." Un autre comédien célèbre, dont le nom n'a pas été dévoilé, donne la réplique à Manu Payet.