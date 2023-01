"J'ai un vrai désir de revenir en Mayenne", confie l'acteur lavallois Thibault de Montalembert

L'année 2023 s'annonce d'ores et déjà bien chargée pour Thibault de Montalembert : l'acteur, né à Laval, enchaîne les tournages de série et les répétitions de pièces de théâtre. À partir de ce lundi 23 janvier, il joue l'un des rôles principaux dans la série Piste noire, diffusée sur France 2. Thibault de Montalembert sera également à l'affiche de la deuxième saison de Heartsoppper, une série britannique sur Netflix. La plateforme l'a annoncé en novembre 2022 mais n'a pas encore précisé la date de sortie.

Une tournée à Laval ?

Thibault de Montalembert s'est fait connaître du grand public dans la série populaire Dix pour cent, diffusée sur France 2 pendant quatre saisons entre 2015 et 2020. Dans Piste noire, une série basée sur une enquête policière, l'acteur mayennais change de registre. "C'est un scénario assez classique dans lequel je joue un personnage effectivement, qu'on ne m'a pas vu faire jusqu'à présent. [...] Je voulais construire un personnage qui était très différent de ce que j'avais pu faire jusqu'à présent, avec un aspect physique même très différent", décrit Thibault de Montalembert, invité du 6-9 de France Bleu Mayenne ce vendredi 13 janvier. "Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'acteur, c'est d'explorer des choses nouvelles, des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Même si j'aime énormément Dix pour cent, je n'ai pas forcément envie de le faire toute ma vie. Je recherche souvent des choses qui m'emmènent dans des zones différentes", confie-t-il.

Le Lavallois de 60 ans est à l'affiche de nombreux films en ce moment. Il joue par exemple le Maréchal Foch dans À l'Ouest rien de nouveau, un film sur la guerre de 1914-1918 diffusé sur Netflix. "Je défie quiconque de me reconnaître là dedans", sourit-il. Thibault de Montalembert va également retrouver les scènes de théâtre en 2023. À partir du 10 février, il va jouer au Théâtre Libre à Paris , dans une pièce qui est l'adaptation du livre des journalistes du journal Le Monde, Un président ne devrait pas dire ça. "C'était une grande enquête sur les cinq ans de présidence de François Hollande. Et le bouquin, quand il est sorti, lui a coûté sa réélection. On commence le 10 février jusqu'à la fin avril. Et puis après, il y aura une tournée et peut être, pourquoi pas venir jouer à Laval. Ce serait formidable", sourit l'acteur né à Laval.

La tournée commencerait à l'automne 2023, Thibault de Montalembert lance donc un appel aux programmateurs du théâtre de Laval.

Thibault de Montalembert vient également de finir sept mois de tournage pour une "grosse série" sur Benjamin Franklin qui sera diffusée sur la plateforme Apple TV. "Ça va s'appeler The Grandmaster parce que c'est une série produite par les Américains et qui est sur l'histoire de Benjamin Franklin quand il vient en France", décrit l'acteur lavallois, qui joue en "anglais et en français", aux côtés de Michael Douglas dans cette série.

Ses attaches à la Mayenne

Thibault de Montalembert a passé une grande partie de son enfance dans une maison à Argentré. Il a toujours une partie de sa famille qui vit dans le Nord-Mayenne, à Lassay-les-Châteaux. L'acteur le reconnaît, il revient "rarement" en Mayenne, "malheureusement", précise-t-il. Il reste toutefois très attaché à son département natal. "Quand on appartient à une terre, on a beau en être éloigné pendant longtemps, quand on y revient, on sent qu'on en fait partie. C'est exactement ça. Quand je reviens en Mayenne, c'est comme si je connaissais tout, les odeurs, les lumières et j'ai l'impression de savoir comment tout marche", détaille-t-il.

L'acteur mayennais a failli participer aux Nuits de la Mayenne à l'été 2023. "Avec mon épouse Hélène Babu, on a une compagnie de théâtre et on crée des spectacles l'été. On joue dans des lieux qui ne sont pas des théâtres mais qui sont des lieux du patrimoine", décrit Thibault de Montalembert. Finalement, le projet est repoussé à l'été 2024, pour des questions d'emploi du temps. "On devait faire quelque chose avec les Nuits de la Mayenne l'été prochain. Mais, finalement, ça ne se fait pas parce que j'ai trop de travail. Je ne vais pas y arriver, mais c'est dans mes projets de faire ça", affirme-t-il sur France Bleu Mayenne. "J'ai un vrai désir d'y revenir en tout cas", ajoute-t-il.