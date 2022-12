"J'ai une vie monacale" : Audrey Fleurot tourne la troisième saison d'HPI dans le Nord

Jamais une série télé n'avait eu autant la côté depuis une vingtaine d'année. HPI bat tous les records depuis deux sains. Elle atteint les 10 millions de téléspectateurs. Morgane, une mère célibataire qui élève deux enfants et enchaine les petits boulots en vient par hasard à aider la police à résoudre des enquêtes. Elle a beau avoir un caractère instable, être totalement dégenté, elle attire l'attention des policiers par son haut potentiel intellectuel. Morgane est embauchée comme consultante.

Au fil des épisodes de la saison 1 et de la saison 2, on suit l'évolution de sa relation avec Caradec, policier dont le caractère assez austère est diamétralement opposé à celui de Morgane. Les scénaristes ont trouvé le bon filon et la bonne alchimie. La série HPI fait un carton. Les téléspectateurs sont au rendez vous. La troisième saison est signée. Le tournage a repris fin novembre dans les Hauts-de-France.

"J'ai un lien assez particulier avec Morgane"

C'est à l'occasion du tournage d'une scène dans une maison à Cysoing, près de Lille que nous avons rencontré Audrey Fleurot, qui joue le rôle de Morgane. Elle a beaucoup investi dans son personnage. "J'ai un lien assez particulier avec Morgane parce que j'ai mis beaucoup de moi. Je pense très régulièrement à elle. Je peux lui acheter des choses. Si je tombe sur une paire de boucles d'oreilles improbables, je vais la prendre, ou je ne sais quel sac à main ou que sais-je", confie l'actrice.

Audrey Fleurot réfléchit en permanence avec la production à l'évolution de son personnage. "Je réfléchis un peu tout le temps à ce qui pourrait lui arriver la saison d'après. Qu'est ce qu'on lui souhaite ? Comment pourrait-on la mettre en difficulté ? C'est assez compliqué parce qu'on n'a pas envie de l'assagir. On a plutôt envie de repousser toujours un peu les limites, de faire avancer le fil rouge, notamment la relation avec Caradec. Et la plonger dans de nouvelles situations

qui sont évidemment propices à la comédie", explique l'actrice

"Je n'ai pas envie que ça devienne une énième fliquette"

Morgane vit dans une relative précarité. Dans la deuxième saison, elle avait perdu sa maison. Elle sera encore confrontée aux difficultés financières dans la troisième. "C'est vraiment l'ADN de la série", insiste Audrey Fleurot. "C'est quelque chose qui pour moi est très important de garder l'idée de cette mère célibataire qui galère financièrement. Je n'ai pas du tout envie que ça devienne une énième fliquette. Chaque fois, on se demande comment on pourrait de nouveau

la mettre dans une situation de difficulté économique et comment elle va s'en sortir".

"C'est un personnage qui a cette capacité dans bien des situations qui sont objectivement difficiles à garder la pêche et à être quand même toujours super positive", souligne-t-elle

La jalousie s'immisce entre Morgane et Caradec

"Il y a du lourd, mais je n'ai absolument pas le droit de vous dévoiler quoi que ce soit", répond avec malice Audrey Fleurot, "La série fonctionne beaucoup sur la frustration du spectateur, à savoir Morgane et Caradec vont-ils se mettre ensemble ou pas ? Donc on passe notre temps à les écarter, à les réattirer, les écarter de nouveau. Ce que je peux vous dire, c'est une saison pas mal basée sur la jalousie et je pense que vous serez pas déçus sur ce qui va se passer entre eux deux. Mais je n'ai pas le droit de vous dire quoi que ce soit".

Deux épisodes tournés l'été

Pour la première fois depuis la création de la série, deux épisodes ont été tournés l'été dernier. C'était un souhait de l'actrice. "Morgane ne s’habille pas très chaudement. J'incarne un personnage qui aime beaucoup mettre des décolletés et montrer son nombril. Elle ne porte pas des vêtements très chauds, uniquement des trucs qu'elle peut s'acheter. On n'est pas sur des matières nobles", confie Audrey Fleurot. "Quand vous avez froid, vous n'arrivez plus à jouer. Je dois mettre couches sur couches", dévoile-t-elle.

"Je n'ai pas le temps de visiter la région"

Pendant le tournage des épisodes, Audrey Fleurot n'a pas le temps de visiter la région. L'actrice se lève tôt le matin pour se rendre sur les lieux de tournage. Le soir, elle a deux heures de textes à apprendre par coeur.

"On découvre un peu les endroits où on tourne mais on n'a absolument pas le temps de se balader", admet-t-elle, "Le week-end, je rentre pour voir mes enfants donc je reste pas. J'ai une vie monacale, donc je ne sors pas au restaurant, je ne vais pas dans les bars, Mon contact c'est essentiellement l'équipe et la cantine".