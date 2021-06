A partir de ce mercredi, les salles de sport et les piscines rouvrent à tous les publics. Au stade nautique Nemausa, à Nîmes, les nageurs étaient au rendez-vous dès l'ouverture.

"On attendait ça depuis 6 mois !" : le bonheur des Nîmois de retour dans les bassins

Valérie et Michelle ont retrouvé le bonheur de nager au stade nautique Nemausa à Nîmes.

Les bonnets, les maillots et les palmes sont de retour ! Dans le grand bassin du stade nautique Nemausa, les nageurs enchainent les longueurs dès la réouverture, ce mercredi. A côté, dans le petit bain, l'ambiance est plutôt aux plongeons. "Ca fait du bien parce qu'on peut enfin être à la piscine entre copines !" s'enthousiasme Catherine, 8 ans, des lunettes roses vissées sur la tête. "Le covid c'est pas terminé mais au moins on a le droit de se défouler !" renchérit sa copine Manon, tout sourire.

Franchement ça fait plus que du bien, c'est une délivrance !!

Se défouler, les habitués le font aussi en musique, avec le retour de l'aquagym. Depuis ce mercredi, les cours collectifs peuvent reprendre dans les bassins. Valérie et Michelle en profitent aussi pour papoter. "C'est que du bonheur ! sourient-elles, des planches sous le bras. On est complètement ravies, on attendait ça depuis 6 mois ! Le sac était fin prêt !"

Serviette autour des hanches, Sergio, lui, est complètement détendu. Il sort à peine du sauna. "Franchement ça fait plus que du bien, c'est une délivrance, lâche l'habitué du stade nautique de Nemausa. J'ai profité de l'espace bien-être, le hamam, le sauna...un vrai lâcher-prise après cette période compliquée." Le covid n'est jamais très loin. La réouverture des piscines se fait forcément avec un protocole détaillé. La jauge est limitée à 50%, soit 900 nageurs au stade nautique Nemausa. Le masque est obligatoire jusqu'aux vestiaires. Et puis la nouveauté : le QR code, à scanner à l'entrée, pour tracer les cas contacts.

Le QR code à scanner à l'entrée de la piscine Nemausa à Nîmes. © Radio France - Lise Roos-Weil

Mais pas de quoi freiner Delphine, qui vient d'avaler une bonne séance. "C'était trop bien mais plus dur que d'habitude ! rit-elle. Le souffle manque, faut que ça revienne !" L'habitué des piscines prévoit de revenir dès vendredi. Les maîtres nageurs, eux, conseillent de reprendre petit à petit et d'y aller tranquillement, après tout ce temps d'absence.