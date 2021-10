"J'attendais depuis des semaines" : les fans d'Harry Potter découvrent une boutique à Lille

Une boutique éphémère de produits dérivés de la saga littéraire et cinématographique Harry Potter a ouvert ses portes à Lille, samedi 9 octobre 2021. Elle est gérée par l'entreprise familiale The Wizard's Shop. Les fans nordistes du petit sorcier l'attendaient avec impatience.

Il y a parfois de bonnes raisons de se lever tôt un jour de week-end. Ce samedi 9 octobre, pour les fans d'Harry Potter, il fallait être à l'ouverture de la boutique The Wizard's Shop rue Neuve à Lille.

Une petite dizaine d'entre eux attend devant les portes que sonnent 10 heures. Mathias porte un tee-shirt à l'effigie d'une des maisons de l'école de sorcellerie Poudlard : "Ca fait trois ans que je connais Harry Potter, j'ai vu les films et je suis en train de lire les livres. Je collectionne aussi des objets donc je suis trop content de voir cette boutique !" Il est accompagné de son papa, Vincent, qui ajoute que "ça fait plusieurs semaines qu'il nous en parle, on devait être les premiers !"

Des centaines de produits dérivés

Si vous viviez sur une autre planète ces dernières années, Harry Potter, c'est 7 livres et 8 films. L'histoire tourne autour d'un petit garçon qui apprend à 11 ans qu'il est un sorcier. Avec ses amis, il va apprendre à maitriser la magie dans une école et affronter les forces du mal.

La devanture de la boutique Harry Potter, rue Basse, dans le centre-ville de Lille qui a ouvert samedi 9 octobre. © Radio France - Théo Boscher

Les portes s'ouvrent enfin ! Tout le monde peut découvrir les dizaines d'objets plus ou moins loufoques tirés de l'univers d'Harry Potter. Il y a des livres, des vêtements, des bijoux et même de la nourriture. Les clients en prennent plein les yeux et échangent des anecdotes sur la saga en parcourant les étagères.

"Je connaissais la boutique à Paris et j'adore les visiter car il y en a de plus en plus partout, explique Marion, 28 ans, qui vient de Valenciennes. C'est comme entrer dans l'univers magique, on est transporté dans un autre monde !"

Une entreprise gérée en famille

Les baguettes magiques ont beaucoup de succès, chacun cherche celle de son personnage préféré. Certains sont attirés par les objets précieux, d'autres simplement par des sodas à paillettes. Tout objet a un lien avec les films et les livres. Et la boutique insiste sur l'authenticité des produits proposés : "On est en partenariat avec Minalima, le studio qui a créé beaucoup d'accessoires qu'on voit dans les films, explique Charmaine Vivier. C'est la caverne d'AliBaba d'Harry Potter mais on veut de la qualité car on ne fait pas du Harry Potter pour faire du Harry Potter."

Charmaine Vivier et sa maman Corinne sont derrière la caisse car The Wizard's Shop à Lille est une entreprise familiale. © Radio France - Théo Boscher

C'est elle, grande fan, qui a lancé le concept de The Wizard's Shop en 2018 : un site internet et deux autres boutiques à Paris et à Nantes. Une affaire familiale puisque ce samedi à Lille, son père Pascal s'occupe de l'accueil et sa mère Corinne est en caisse. "Cela fait plusieurs années qu'on attendait d'ouvrir à Lille. On avait une forte demande de la communauté et des influenceurs pour les produits", détaille Pascal Vivier.

La communauté s'y retrouve

Au-delà du magasin, les fans trouvent ici une sorte de refuge comme l'explique Léo-Paul qui porte un masque vert de la maison Serpentard, les ennemis d'Harry Potter à l'école : "Quand on est ici, on est au contact d'une communauté où les générations se confondent, une communauté compréhensive et avec laquelle on peut s'exprimer." Ce n'est d'ailleurs pas qu'une histoire d'enfants puisque certains amateurs des aventures du petit sorcier ont plus de 40 ans. Comme Rudy, qui s'est même fait tatouer un symbole magique sur l'avant-bras.

Rudy a 42 ans et Harry Potter est gravé dans sa peau avec ce symbole des forces du mal présent dans la saga. Il vient découvrir la boutique The Wizard's Shop de Lille ce samedi 9 octobre © Radio France - Théo Boscher

La boutique est un concept store, c'est-à-dire une boutique éphémère. Mais que les fans se rassurent, elle est en place au moins jusqu'au 31 juillet. "Ensuite, on ne pense pas partir mais on va refaire la décoration pour changer un peu l'ambiance", sourit Charmaine Vivier.

The Wizard's Shop, 35 rue Neuve à Lille. Ouvert de 10 heures à 19 heures du lundi au samedi.