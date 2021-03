"J'y suis entré pour la première fois" : 80 intermittents occupent désormais le Grand-Théâtre de Bordeaux

Un drapeau noir avec une tête de mort peinte en blanc plane désormais en haut du toit du Grand-Théâtre, à Bordeaux. Sur la façade, on peut y lire plusieurs affiches accrochées : "opéra occupé" ou encore "lutte de la culture = culture des luttes". Une trentaine de manifestants de la CIP Gironde (Coordination intermittents précaires) ont investi les lieux lundi 15 mars, après une assemblée générale au Rocher de Palmer, à Cenon, pour demander la réouverture des lieux de culture et une meilleure indemnisation des intermittents du spectacle. Cela s'inscrit dans une mobilisation nationale, alors qu'une cinquantaine de lieux de culture sont également occupés dans tout le pays.

Jeudi soir, une cinquantaine d'autres personnes ont rejoint le mouvement en une seule soirée, poussant les intermittents à utiliser la grande salle de l'opéra pour les assemblées générales. "Je n'y étais jamais entré", avoue Félix, comédien et intermittent du spectacle depuis bientôt an.

La revendication est bien plus profonde que la simple réouverture.

"C'est un lieu qui a une symbolique très forte mais ça peut aussi devenir un lieu où l'on rediscute et où l'on pense autrement pour la vie d'après", continue l'ancien étudiant de l'Estba, l'école de théâtre du TNBA. "Ça peut aussi être un point de départ pour aller voir les gens qui sont dans les hôpitaux, pour aller voir les étudiants, pour les inviter à venir faire des réunions ici. Il y a largement assez de place." Félix, comme la plupart des intermittents présents, insiste sur la "convergence des luttes" que représente cette occupation. "La revendication est bien plus profonde que la simple réouverture", explique-t-il. "Évidemment qu'on a envie de rejouer et retrouver les gens. Mais on n'a pas envie de le faire juste pour nous. Si c'est pour que ce soit les mêmes qui en profitent, comme avant, ça ne sert pas à grand-chose."

Des slogans ont été affichés par les occupants sur la façade de l’édifice historique. © Radio France - Bastien Munch

Quelques divergences commencent déjà à se manifester dans ce mouvement d'occupation, surtout depuis l'arrivée de nouveaux "occupants" jeudi. Eux sont plus dans une volonté d'action coup de poing, de faire parler d'eux, alors que les premiers membres du CIP avaient prévu de rester uniquement dans le hall, dans le cadre d'un accord conclu avec la direction du Grand-Théâtre et la ville de Bordeaux. Une assemblée générale organisée vendredi a mis en lumière ces scissions, les intermittents étant dans l'impossibilité de définir concrètement la suite du mouvement.

Organiser des spectacles dans l'opéra occupé

Roger fait partie de ces instigateurs du mouvement. Il espère aussi, grâce aux événements organisés dans l'opéra occupé, prouver que des protocoles sanitaires viables existent. "Puisqu'un protocole a été refusé, on essaie de le faire marcher de manière non autorisée. Ils n'ont qu'à faire des spectacles avec une jauge à 35%, soit 350 places dans la grande salle", détaille-t-il.

Les intermittents du spectacle ont conclu un accord avec la direction de l’opéra de Bordeaux. © Radio France - Bastien Munch

"Donc moi, j'inviterais tous les centres d'animation, les centres sociaux, les quartiers populaires, à venir voir Casse-noisettes ou le Lac des cygnes, le tout gratuitement", affirme Roger. "On veut montrer que malgré le covid, on peut toujours faire des spectacles, et ça marche. Si les directeurs des salles sont trop frileux et qu'ils attendent que ce soit les intermittents qui rouvrent les salles de manière forcée, ils ont qu'à nous appuyer sur ce type de protocole. Et on verra ce qu'il se passe..."

Il nous semble naïf de croire que ce mouvement est contrôlable.

De son côté, l'opposition à la majorité municipale de Bordeaux a d'ores et déjà appeler à "faire fermer et sécuriser le site". "Il nous semble naïf de croire que ce mouvement est contrôlable", déclare dans un communiqué le groupe Bordeaux Ensemble, qui affirme que certains sont entrés avec des chiens dans la grande salle. Les conseillers municipaux d'opposition s'inquiètent de "débordements" alors que des manifestations sont prévues dans le centre-ville de Bordeaux ce samedi.