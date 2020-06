Fête de la musique : Jack Lang dédie l'édition 2020 à Steve Maia Caniço, mort il y a un an à Nantes

Jack Lang, ancien ministre de la culture et fondateur de la fête de la musique, a décidé de dédier l'édition 2020 à Steve Maia Caniço mort il y a un an à Nantes. Il estime que le jeune homme a perdu la vie lors d'une "intervention brutale et illégitime de forces de l'ordre".