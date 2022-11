Jackpot de l'Euromillions dans le Pas-de-Calais : l'heureux élu a 60 jours pour se manifester

C'est le 7e plus gros gain de l'histoire de la loterie européenne.

On ne connaît toujours pas l'identité de la personne qui a touché le gros lot de l'Euromillions, ce vendredi 4 novembre. Seul élément connu pour l'instant : le jackpot a été décroché dans le Pas-de-Calais. Un magot de 160.788.895 euros exactement, le 7e plus gros gain de l'histoire de la loterie européenne. La combinaison gagnante était la suivante : 2, 11, 37, 45, 47, ainsi que 2 et 3 en numéros étoiles.

Délai de 60 jours

Si vous peinez à remettre la main sur votre ticket, pas de panique : l'heureux élu a un délai de 60 jours pour se manifester auprès de la Française des Jeux.

Pour cela, cette personne doit appeler le service client de la société, au 09 69 36 60 60. Elle sera ensuite mise en relation avec le service Relations Gagnants , une équipe dédiée dont le rôle est d'accompagner les néo-millionnaires dans ce nouveau chapitre de leur vie.

"Si personne ne s'est manifesté d'ici début janvier, ces 160 millions seront redistribués dans d'autres jeux", confirme la Française des jeux à France Bleu Nord. Quand les gains non réclamés ne sont pas des jackpots, ils sont systématiquement reversés à l'Etat.

Déjà deux jackpots dans la région en décembre

Deux habitants de la région avaient déjà vu la chance leur sourire , en décembre dernier. Deux jackpots de l'Euromillions avaient été remportés coup sur coup.

Le premier ticket avait été validé dans le Nord avec un jackpot de 79 millions d'euros. Trois jours plus tard, un nouveau millionnaire avait validé son ticket à Saint Laurent Blangy, près d'Arras, et avait décroché 17 millions d'euros.