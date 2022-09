Jackpot pour le petit théâtre de Guéret qui reçoit 500.000 euros du Loto du patrimoine

Le Loto du patrimoine est généreux avec le petit théâtre à l'italienne de Guéret. On apprend ce mercredi que la ville recevra un chèque de 500.000 euros, le montant maximum, pour aider à sa rénovation.

Deux jours avant de recevoir la visite du président Emmanuel Macron, de la ministre de la Culture Rima Abdul-Mala et de Stéphane Bern, on connait déjà le montant du chèque alloué pour rénover le petit théâtre à l'italienne de Guéret. Il pouvait monter jusqu'à 500.000 euros, et c'est justement cette somme maximale qui a été attribuée.

C'est donc une sacrée aide pour le petit théâtre, fermé depuis quarante ans, et dont la rénovation est estimée entre quatre et six millions d'euros.