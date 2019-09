Jacques Chirac vu par les caricaturistes au 38eme salon du dessin de presse et d'humour de Saint-Just-Le-Martel

Jusqu'au week-end du 5 et 6 octobre se tient à Saint-Just-Le-Martel en Haute-Vienne le 38ème Salon international de la caricature, du dessin de presse et d'humour. Après le décès de Jacques Chirac, jeudi à 86 ans, les dessinateurs dressent le portrait d'un bon client de la caricature.

Au 38ème salon du dessin de presse et d'humour les visiteurs sont acceuillis par Gérard Vandenbroucke et Jacques Chirac.

Saint-Just-le-Martel, France

Ce week-end s'est ouvert le 38ème Salon international de la caricature, du dessin de presse et d'humour à Saint-Just-Le-Martel en Haute-Vienne. Une édition particulière après la disparition de son créateur, Gérard Vandenbroucke. Une large exposition lui est consacrée mais un clin d’œil a aussi été fait à Jacques Chirac, décédé jeudi dernier à l'âge de 86 ans. Une caricature grandeur nature accueille le visiteur. Il faut dire que l'ancien locataire de l'Elysée était un bon client quand il s'agissait de se faire tirer le portrait. Paroles de dessinateur.

Un physique ... et des "casseroles aux fesses"

Dessiner Jacques Chirac, ce n'est pas le meilleur souvenir de Xavier Dauga, mais il veut bien le reconnaître " C'est un bon client graphiquement ! " et pour cause, les traits sont loin d'être lisse chez l'ancien locataire de l'Elysée. " il a un nez, un maxillaire inférieur, et en vieillissant un front où il avait plus besoin d'une éponge que d'un peigne" décrit ainsi, ironiquement Dauga.

A cette facilité graphique s'ajoute, un caractère, une manière d'être " il était jovial, convivial" se souvient Jean-Michel Delambre dessinateur au Canard Enchainé, qui ajoute "il avait pas mal de casseroles aux fesses comme on dit, et donc pour nous c'est du pain béni ! ".

Jacques Chirac " jeune loupe" et "vieux lion"

Christophe Lagarde, alias Jethro précise tout de même qu'il y a deux période Chirac. " il y a le Chirac des années 1980, très tendu, qui était le jeune loup, très requin. Et puis, il y a le Chirac des années 2000 plus vénérable, je crois, et plus sage" et pour Jethro, le secret d'une caricature de Jacques Chirac tient " Il a un grand nez, un menton très volontaire et tout est dans sa machoire !".

Les affaires comme matière première des caricatures

Jacques Chirac croqué par Jean-Michel Delambre

Reste que Jacques Chirac laisse plutôt un bon souvenir à ceux qui ont pu le croquer comme Jean-Michel Delambre qui se souvient de deux dessins, "un gentil, un méchant" . " Jacques Chirac au moment de l'affaire des fausses factures de la mairie de Paris. Il y disait _-Je n'ai jamais été Alzeih-Maire de Paris -_".

Voilà pour le dessin méchant précise Delambre, qui explique aussi un dessin plus tendre " Il avait promis de se baigner dans la Seine, pour montrer qu'elle n'était plus polluée, quand il était maire, et _je le dessinais toujours dans son fauteuil, avec son chien bichon et sa bouée canard autour de la taille._"

Jacques Chirac croqué par Marc Large

De son côté Marc Large, également passé par les colonnes du Canard Enchainé, et qui officie désormais à Sud Ouest, se souvient de son dernier dessin de Jacques Chirac, réalisé lors de la mise en examen d'Edouard Balladur "On voit Chirac, qui a perdu la mémoire, dans son fauteuil roulant et Bernadette dit au docteur - Si si ! je l'ai vu sourire ! je vous jure docteur !"

Mais de l'avis de tous ici, le meilleur dans l'art de croquer Jacques Chirac c'était Cabu, avec notamment un Jacques Chirac touchant le cul des vaches au Salon de l'Agriculture ...