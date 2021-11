Jacques et Thomas Dutronc en concert d'ouverture du Printemps de Bourges 2022

Le Printemps de Bourges dévoile ce dimanche les premiers artistes présents pour l'édition 2022. Thomas et Jacques Dutronc seront sur scène pour le concert d'ouverture.

Une sacrée information révélée en plein milieu de ce dimanche après-midi. Thomas et Jacques Dutronc seront sur scène pour le concert d'ouverture du prochain Printemps de Bourges, qui se déroulera entre le 19 et le 24 avril 2022. Les deux chanteurs, père et fils, seront forcément très attendus pour ce festival berruyer qui lance habituellement la saison culturelle. Le reste de la programmation sera progressivement dévoilé à partir de mercredi prochain.