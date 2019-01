Jacques Gamblin : "ce personnage du Facteur Cheval, ce film, c'est un cadeau pour moi"

Hauterives, France

C'est 50 ans de la vie du Joseph Ferdinand Cheval qui sont retracées à l'écran, entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle. 50 ans d'une vie de labeur, entre les tournées de facteur et la construction du Palais Idéal. Une vie marquée par des douleurs, des deuils. Un Facteur Cheval taiseux, un homme de peu de mots mais plein de rêves. Dans le film, c'est autour du Palais qu'il établit une relation avec sa fille Alice.

Le tournage entre Hauterives, Mirmande et la région PACA s'est étalé entre septembre et octobre 2017. Plus d'un an après, Jacques Gamblin se sent encore imprégné par le personnage du Facteur Cheval : "ça fait un peu con de dire ça! Je dis toujours le contraire, j'aime bien quand c'est fini aussi. Mais là, il m'a laissé quelques traces. J'en parlais encore récemment avec des émotions dans la voix. Parce que ce personnage, c'est un cadeau; ce film, c'est un cadeau pour moi...inattendu. Et j'ai juste envie de tout lui donner, j'ai fait en sorte de tout lui donner."

J'ai fait en sorte de tout lui donner. Jacques Gamblin

"Un beau film, un film fort" pour Jacques Gamblin

Pour Jacques Gamblin, le message et l'émotion du film nous dépassent : "pour moi, c'est un film réussi, c'est un beau film, un film fort, qui a de la puissance, et puis qui nous raconte une chose que peu de films nous racontent aujourd'hui. C'est le temps, c'est la durée, la durée de faire des choses, d'aimer, de vivre, de bâtir. Cette durée, elle nous transperce, elle nous touche, au delà de ce qu'on peut imaginer. Certes, le Facteur Cheval traverse des épreuves, mais ce n'est pas ce qui émane du film, ce n'est pas cette tristesse. C'est plutôt l'accomplissement de toute une vie, pour quelque chose, un sens, que lui a trouvé, que chacun peut trouver à son niveau. En fait, il nous renvoie à nous-mêmes ce film."

Le film devrait amener des touristes à Hauterives. Déjà aux vacances de Noël, des spectateurs qui avaient vu "L'incroyable histoire du Facteur Cheval" en avant-première à Lille et Bordeaux sont venus visiter le Palais Idéal.