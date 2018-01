Balade au bout du monde, Titeuf, Kid Paddle, Captain Biceps ou encore Dragon Ball, difficile de ne pas connaître l’un des grands succès des éditions Glénat. Alors que s’ouvre aujourd’hui le 45e festival international de la bande dessinée à Angoulême, Jacques Glénat, fondateur grenoblois de l’édition qui porte son nom, était en duplex du festival sur France Bleu Isère.

Un rendez-vous incontournable pour les fans de BD

Jacques Glénat met un point d’honneur à ne « jamais rater ce rendez-vous incontournable ». L’éditeur s’y rend chaque parce qu’il est lui-même « un fan de BD ». Ce qu’il apprécie, c’est avant tout de « rencontrer de grands auteurs ». Ils sont en effet près d’une centaine réunis chaque année.

L’édition Glénat a d’ailleurs trois albums sélectionnés dans la catégorie adulte et l’inévitable Titeuf, sélectionné dans la catégorie enfant.

Titeuf est devenu un best-seller en France avec son compagnon Astérix

Titeuf qui fête d’ailleurs son 25 ème anniversaire. Pour l’occasion, une exposition a été installée devant l’hôtel de ville d’Angoulême. Les fans du garçon à la célèbre mèche blonde, pourront retrouver de nombreux Titeuf grandeurs nature. Jacques Glénat est fier d’être l’éditeur de la bande dessinée de l’auteur Suisse Zep, qui est « devenu un best-seller en France avec son compagnon Astérix ». Titeuf a même eu la chance de faire le tour du monde puisqu’il est traduit en près de 40 langues.

Jacques Glénat apprécie « les BD mais aussi les mangas et les comics qui viennent de la culture japonaise et américaine » il en édite beaucoup. Il aimerait simplement que ces deux pays se mettent un peu plus à la « culture européenne de la bande dessinée ».

Ce festival d’Angoulême est aussi l’occasion pour les Schtroumpfs de fêter leurs 60 ans.