Monpazier, France

"On devait refaire une collaboration mais c'est là qu'on a appris qu'il était fatigué", explique Marc Chisson, le directeur-fondateur du festival l'Été en Bergerac à Monpazier. Le chanteur, mort ce vendredi à l'âge de 77 ans, avait participé à ce festival en 2010.

Un artiste hors norme

Marc Chisson avait invité le chanteur en 2010 : "Je l'avais vu dans de très nombreux spectacles. Je lui avais expliqué ce qu'était la place des cornières, un des lieux de la première heure du festival. Il a vu la programmation et il avait rempli bien plus que son contrat. Il est resté plus de trois jours avec sa compagne. Il y a eu osmose entre le lieu, l'équipe et le festival."

L'artiste aurait voulu d'ailleurs revenir l'année suivante, "mais je n'ai pas accepté car nous voulons une programmation différente", explique Marc Chisson.

Jacques Higelin avait mis le feu sur la scène comme le montre cette vidéo, retrouvée par Sud Ouest.

Vous pouvez écouter ci-dessous le souvenir de Marc Chisson à propos de Jacques Higelin.