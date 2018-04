Indre, Cher, Centre-Val de Loire, France

"Jacques Higelin a fait le Printemps de Bourges, il est dans l'ADN du festival", ce sont les mots de Boris Vedel, le directeur du festival, après la mort du chanteur survenue ce vendredi à l'âge de 77 ans. Déjà, le Printemps de Bourges réfléchit à la possibilité de rendre hommage à Jacques Higelin lors de la prochaine édition qui commence dans moins d'une vingtaine de jours (24 au 29 avril), et où se produira son fils Arthur H le 26 avril.

Sept apparitions au Printemps de Bourges

Il faut dire qu'Higelin et le Printemps c'est une histoire singulière. Il était déjà à l'affiche de la toute première édition en 1977 en première partie de Charles Trenet. Daniel Colling le co-fondateur du festival se souvient : "Le parrain du festival c'était Charles Trenet, qu'adorait Higelin, mais qui n'incarnait pas vraiment le renouveau de la chanson française, et les organisateurs craignaient qu'il soit sifflé. Ce qui s'est produit, et alors Higelin a pris le micro et interpellé le public, qui s'est immédiatement rangé derrière lui".

Pour Daniel Colling, le chanteur "a contribué au premier succès et au démarrage réussi de Bourges", en chantant en première partie de Trenet avant d'ajouter "Je suis très triste, c'était un compagnon de route pour moi". Jacques Higelin était revenu au Printemps de Bourges à six reprises en 1979, 1980, 1984, 1992, 2006 et 2007.

Des liens forts avec Châteauroux

Dans l'Indre, Eric Bellet, directeur du festival DARC se souvient aussi avec émotion de ses rencontres avec Jacques Higelin. Bien que le chanteur ne se soit produit qu'en 2004 il était familier de Châteauroux et du festival. Aziza, son épouse, avait participé aux toutes premières éditions du stage de danse. Son frère Paul qui tenait un hôtel en Berry était aussi proche d'Eric Bellet, le directeur de DARC se rappelle même d'une anecdote de football, en 1990/91 le club de football amateur de Saint-Christophe (quartier de Châteauroux) avait atteint les 1/16e de finale de la Coupe de France avant de tomber face à Toulon. Un parcours héroïque qu'avaient suivi Jacques et Paul. Le chanteur avait même invité tous les joueurs de l'équipe à célébrer l’événement.

Pour Eric Bellet, Higelin "c'était l'artiste avec un grand A".