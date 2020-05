Jamais seuls avec France Bleu Azur ! Le Live de Jeanelle Bernart sur notre page Facebook

Chaque mercredi et vendredi France Bleu Azur vous propose un Live sur la page facebook de France Bleu Azur ! Ce Mercredi à partir de 16h, nous serons ensemble en direct sur la page Facebook de votre radio 100% solidaire avec Jeanelle Bernart

"Jamais seuls avec France Bleu Azur" Ce Mercredi 7 mai à partir de 16h, nous serons ensemble en direct sur la page Facebook de votre radio 100% solidaire.

Au programme 3 invités pour nous proposer, ateliers et discussions sen live avec vos réactions.

Après le déconfinement nous allons vouloir faire du sport en pleine nature ou tout simplement nous défouler alors notre coach sportif Joseph de Riviera Personal training vous propose en live des exercices et nous apporte les bons conseils pour les effectuer et se positionner.

Riviera Personal Traning © Radio France - Jeanelle Bernart

Après l’effort le réconfort on file en cuisine avec la team du restaurant "Les Épicuriens" à Nice nos invités Julien Mathey responsable du restaurant et le Chef Salvatore Musico pour une recette très simple et de saison ...

Les Calamars à la Plancha , roquette , copeaux de parmesan et , pommes grenailles huuuummm pour réaliser cette recette en live avec nous il vous faut :

Encornet de 200 grammes, nettoyés et vider a faire à la Plancha

roquette de l’arrière pays niçois c'est le top !

bloc de parmesan de toscanes ou d'ailleurs ;)

pommes de terre grenailles blanchies qui seront rissolées

Et enfin nous pourrons échanger sur la parentalité avec notre consultante en parentalité Mathilde Robeau.

Comment reprendre le rythme du chemin de l'école après ces deux mois confinés à la maison ?

Comment éviter de culpabiliser si mon enfant retourne à l'école ?

Si je continue de faire classe à la maison quels sont les trucs et astuces à mettre en place ?

Bref autant de questions que nous pouvons nous poser durant ces jours, mois à venir ... à tout moment vous pouvez réagir en commentaire et en profiter pour poser vos questions sur le Facebook de France Bleu Azur