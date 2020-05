Jamais seuls avec France Bleu Azur ! Le Live de Jeanelle Bernart sur notre page Facebook

Chaque mercredi et vendredi France Bleu Azur vous propose un Live sur la page facebook de France Bleu Azur ! Ce Vendredi à partir de 16h, nous serons ensemble en direct sur la page Facebook de votre radio 100% solidaire avec Jeanelle Bernart

"Jamais seuls avec France Bleu Azur" Ce Vendredi 15 mai à partir de 16h, nous serons ensemble en direct sur la page Facebook de votre radio 100% solidaire !

Au programme 3 invités pour nous proposer, ateliers et discussions en live avec vos réactions.

Quentin Burylo et Antoine Sacré du restaurant "l'eau de vie" à Nice avec une recette de Focaccia facon bagnat.

Pour suivre en direct la recette du chef il vous faut :

500 g de farine type 45

15 g de levure de boulanger fraîche

8 g de sel fin

15 g d'huile d'olive

300 g d'eau tempéré

Garniture Bagnat :

3 belles tomates

quelques radis

deux artichauts poivrade

2 petits oignons frais « cébettes »

1 petite branche de céleri

1 poivron vert

1 œuf dur

1 filet d’anchois

1/2 boite de thon à l’huile

quelques olives noires de Nice

Sel poivre, vinaigre

Basilic

Alexandra Tence du Blog engagé " Super responsable" Une start up Niçoise qui met en avant les commerces sains , éthiques et durables et qui vient de sortir un rapport sur les tendances de la consommation responsable en France avec cette période de confinement.

Comment ce confinement à changé notre mode de fonctionnement ? notre manière de consommer ? et justement quels services se sont développés ici dans les alpes maritimes ? venez échanger interagir durant le live en commentaire.

Enquête et analyse menée par Super responsable - Jeanelle Bernart

Et puis par ce que nous sommes nombreux à avoir renoué avec la terre et le jardinage ces derniers temps le Jardinier André Castellan de la Villa Ephrussi de Rotschild à St Jean-Cap-Ferrat qui rouvre ses portes nous donnera des conseils pour entretenir nos jardins ,terrasses et balcons